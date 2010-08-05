В России древние греки выращивали виноград 2000 лет назад!

В России, между Черным и Азовским морем, есть прекрасные виноградники. Первыми выращивать виноград здесь стали еще древние греки более 2000 лет назад.

Они дали этой местности, тогда процветающей греческой колонии, название Фанагория. Известно, что она была основана в 1543 году до н.э. Это самый древний из когда-либо существовавших на территории современной России городов. Во времена своего рассвета он занимал территорию 17 гектаров. Теперь его останки покоятся на дне моря, а местность в наши дни известна как Тамань. Уклад жизни русских казаков сильно преобразил эти места, ничто сегодня не напоминает ни о древних греках, ни о татарах, ни о турках. Хоть и владели этими богатыми землями в разные века богатые цивилизации и народы, верх, и теперь кажется навсегда, взяла размашистая казацкая вольница.

Впечатляющий проект этнической деревни Атамань уже стал самым убедительным примером того, в каких деталях и красках нужно показывать как жили когда-то давно, да и сейчас живут, нынешние хозяева Фанагории.

Устроители этой этнической деревни даже предположить не могли, что их детище будет пользоваться такой популярностью. Ведь даже сейчас, когда туристический сезон почти закончился, сюда ежедневно, даже по будням, приезжают несколько тысяч человек.

В мире подобных музеев под открытым небом много. Они есть везде, где свято чтут и бережно сохраняют свои традиции и культуру. В России это, пожалуй, чуть ли не первый столь масштабный и зрелищный проект этнической деревни.

Виноградарство и как производная – виноделье – это те отрасли, что от Античный времен до наших дней живут и процветают здесь. Природа позволяет выращивать здесь уникальный по своим свойствам урожай винограда.

Помимо бесконечных виноградников и этнической деревни, тут можно найти еще одну реликвию – бывшую водонапорную башню, построенную в середине 50-ых годов прошлого века. Башня уже давно бездействует и просто, что называется, торчит здесь. Однако местные жители с большой гордостью говорят, что очень скоро здесь откроется кафе и смотровая площадка.

Под башней расположился центр притяжения сотни туристов, приезжающих на курорты Краснодарского края. Старейший винзавод, именно сюда в эти дни, в самый разгар сбора урожая, привозят сотни тонн отборного винограда. Сложно представить, но за фасадами зданий, построенных десятилетия назад, новейшее производство.

Не за горами мировое признание труда русских виноградарей. Ну а пока – это главный аттракцион для гостей курортов Краснодарского края. В сезон приезжает до 300 человек в день. Тур длится 2 часа, за это время вам покажут все от и до. В завершении экскурсии, конечно, дегустация.

Есть в Фанагории и керамических дел мастера. После гончарного круга и предварительного обжига, керамические изделия попадают в помещение для сушки. Обычно около 1000 рукотворных шедевров сушатся вместе.