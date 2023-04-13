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В Минске заработала масштабная туристическая выставка «Отдых-2023»

13 апреля 2023 07:06
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Новости Беларуси. Пора задуматься про отпуск. Как его провести с пользой для тела и души, с настроением и классными впечатлениями – все об отдыхе в ближайшие дни на выставке в столице. Во Дворце спорта сегодня, 13 апреля, представят самые лучшие предложения для путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске заработала масштабная туристическая выставка «Отдых-2023»-1

Где, как и почем, а надо ли за границу? «Отдых-2023» – единственная в Беларуси такая масштабная экспозиция для тех, кому не сидится на месте. Международная деловая площадка стран, регионов и компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на белорусском рынке, в этом году отмечает юбилей – четверть века в статусе драйвера индустрии. Презентации маршрутов, деловые переговоры, интересные контакты. Вниманию посетителей – возможности пляжного, санаторно-курортного, горнолыжного, религиозного, промышленного и многих других видов туризма. Отдых по душе найдут все. Генеральный партнер мероприятия в этом году – Нижегородская область России, а город-партнер – Санкт-Петербург.

# Выставка # Туризм # Фотофакт

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