В Минске установят новые указатели для иностранцев

Иностранцев, которые приедут в Минск на чемпионат мира по хоккею-2014, к ледовым аренам и достопримечательностям города приведут специальные указатели и информационные стенды.

Полезные стрелки покажут дорогу на всем пути от точки «А» до входных дверей объекта. Система ориентирования охватит и жилые районы — Уручье, Лошицу и Чижовку. В городе также появятся подсказки, где найти ближайший банкомат, аптеку и другие сервисы. Ну, а самым искушенным туристам предложат прогуляться по Верхнему городу с аудиогидом.

Елена Плис, исполняющий обязанности директора Информационно-туристского центра «Минск»:

Мы планируем закупить аудиогиды, разработать полезный маршрут по городу. Перевести текст экскурсии как минимум на 5 языков.