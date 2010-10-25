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В Минске установят новые указатели для иностранцев

25 октября 2010 17:43
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Иностранцев, которые приедут в Минск на чемпионат мира по хоккею-2014, к ледовым аренам и достопримечательностям города приведут специальные указатели и информационные стенды.

Полезные стрелки покажут дорогу на всем пути от точки «А» до входных дверей объекта. Система ориентирования охватит и жилые районы — Уручье, Лошицу и Чижовку. В городе также появятся подсказки, где найти ближайший банкомат, аптеку и другие сервисы. Ну, а самым искушенным туристам предложат прогуляться по Верхнему городу с аудиогидом.       

Елена Плис, исполняющий обязанности директора Информационно-туристского центра «Минск»:
Мы планируем закупить аудиогиды, разработать полезный маршрут по городу. Перевести текст экскурсии как минимум на 5 языков.

# Туризм

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