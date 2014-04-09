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В Минске открылась выставка туристических услуг «Отдых-2014»

09 апреля 2014 08:10
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Новости Беларуси. Белорусы могут спланировать свой отпуск уже сегодня. В Минске открывается выставка туристических услуг «Отдых-2014». В рамках международного форума состоятся презентации новых летних маршрутов, также пройдут круглые столы и семинары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо отечественных, участие в весенней ярмарке примут туроператоры из России, Словакии, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Грузии, Болгарии, Турции, Индонезии. Всего их ожидается более 200.

Посетители смогут ознакомиться с предложениями не только турфирм, но и страховых и авиакомпаний, гостиничных сетей и ресторанов.

Ярмарка туристических услуг пройдет с 9 по 12 апреля НВЦ «БелЭкспо».

# Выставки в Минске # Туризм

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