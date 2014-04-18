В Метрополитен-музее Нью-Йорка открывается уникальная выставка

Новости мира. Реликвии древней Мьянмы приехали погостить в Нью-Йорк. В Метрополитен-музее открывается уникальная выставка под названием «Потерянные королевства: индо-буддийские скульптуры ранней Юго-Восточной Азии, 5-тый - 8-ой века нашей эры».

Среди экспонатов выставки – уникальный фрагмент трона из песчаника из Мьянмы.

Есть также три скульптуры Будды из шамотной глины, датируемые 7-9 веками нашей эры. В дополнение к мьянманским артефактам здесь представлены скульптуры Будд из Таиланда и скульптуры Вишну из Вьетнама.

Есть также реликвии из Камбоджи и Малайзии. Экспозиция «Потерянные королевства» открылась для широкой публики 14 апреля и продлится до 27 июля, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.