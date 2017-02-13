В Логойске любителей здорового и активного образа жизни ждут круглосуточно

Новости Беларуси. Встретить со всей душой. Минская область готова гостеприимно принять иностранных туристов, которые воспользовались возможностью пятидневного безвизового режима.

Напомню, такой повод для граждан 80 стран появилася 12 февраля.

Традиционно в лидерах туристического интереса – Несвиж, а также агроусадьбы, санатории и горнолыжные курорты области. Так в Логойске любителей здорового и активного образа жизни ждут 24 часа в сутки. Ночные катания – одно из новых и востребованных направлений в индустрии туризма. За час в километре снежных склонов комплекса готовы принять две тысячи человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Богунов, отдыхающий (Россия):

Хочется быть в тренде, как все. И здоровье хочется поддержать. Приеду ещё не раз сюда, думаю.

Алёна Иканорова, отдыхающая:

Привыкла здесь кататься. Мне нравится здесь обслуживание, нравиться само место, мне нравиться еда в ресторане.

Анна Позняк, начальник отдела маркетинга горнолыжногоко комплекса:

К наплыву гостей готовы всегда. В данный момент у нас зимний сезон – это катание на лыжах, на сноубордах, на тюбингах. Также у нас есть конные прогулки. По выходным дням мы проводим для групп турниры по пейнтболу, спортивные программы. У нас есть банный комплекс, гостиничный комплекс, домики для проживания. Мы готовы и также будем принимать гостей из Европы.