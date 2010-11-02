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В Киото (Япония) располагаются уникальные школы для профессионального обучения гейш

02 ноября 2010 09:41
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Киото - город, который более тысячи лет был столицей Японии. Из Токио в Киото ходит скоростной поезд, скорость которого 300 км/час. Все составы следуют точно по расписанию с интервалом в 6 минут. Киото – сокровищница национальной архитектуры и современного паркового искусства. Здесь мало небоскребов, но есть лабиринты старых улочек. Здесь можно увидеть женщин в кимоно, спешащих по своим делам. Это производит чувство ирреальности происходящего.

Нет, пожалуй, лучшего места для желающих познакомиться не только с историей Японии, но и с ее обычаями, традициями и культурой. По улицам Киото можно прокатиться на настоящем рикше. С XIII века Киото считается религиозным центром страны. Здесь расположены 1500 буддийских храмов и 400 синтоистских. Киото также славится ремесленниками, которые изготавливали мечи, изделия из фарфора и керамики, музыкальные инструменты, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Фото. Киото - город, который более тысячи лет был столицей Японии

Фото. Киото - город, который более тысячи лет был столицей Японии

Фото. Киото - город, который более тысячи лет был столицей Японии

Фото. Киото - город, который более тысячи лет был столицей Японии

Фото. Киото - город, который более тысячи лет был столицей Японии

Быть в Японии и не посетить Киото все равно, что быть в Москве и не зайти на Красную площадь. Современность в Киото не только не затмила древность, но слилась с ней в единое целое. Неподвластная времени красота – именно это выражение напрашивается при знакомстве с городом.

В разные времена город то становился жертвой междоусобных войн и пожаров, то переживал времена расцвета, как центр японской политики, экономики и культуры. Волны истории смыли многие уникальные постройки, но то, что осталось – поражает воображение.

За свою многовековую историю Японские храмы неоднократно подвергались пожарам и разграблениям. Многие и вовсе сгорели дотла. Самый древний храм Киото – То-Дзи. Его пятиярусная пагода 56 метров в высоту. В сокровищнице собрана большая коллекция бесценных живописных свитков и других предметов искусства. Правда, фотографировать и снимать внутри запрещено. Впрочем, с таким запретом турист столкнется и на территории остальных храмов. Этот факт подтверждает мнение большинства путешественников о том, что Япония – достаточно закрытая нация, очень трепетно относящаяся к своим древним памятникам культуры.

Один из лучших образцов древней архитектуры и один из главных символов Киото – Золотой павильон (Кинкакудзи). Трудно поверить в то, что воздвигнутое более чем 6 веков назад, это восхитительное строение было сожжено сумасшедшим буддийским монахом. Надо отдать должное мастерству японских зодчих: Золотой павильон был полностью восстановлен в его оригинальном виде до мельчайших деталей.

Рассказывать о каждом отдельном храме в Киото можно бесконечно. Храмов здесь бесчисленное множество, все они прекрасны по-своему. Будь то Золотой павильон, стены которого покрыты настоящей фольгой из драгоценного металла. Многоярусные пагоды или ярко оранжевые буддийские храмы, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

 Фото. Самый древний храм Киото – То-Дзи

Фото. Самый древний храм Киото – То-Дзи

Фото. Золотой павильон (Кинкакудзи) в Киото

Фото. Киото - город, который более тысячи лет был столицей Японии

Особую прелесть древним святилищам придает их поистине художественная вписанность в окружающий пейзаж. Для японца, несмотря на то, что это материально процветающая страна, важно не финансовое благополучие, а самое ценное – это внутреннее равновесие, внутренняя гармония.

Загадка японского сада в его гипнотическом воздействии на человека. Созерцание продуманной до мелочей композиции из деревьев, камней и водоемов, дают возможность сосредоточиться и обрести спокойное состояние духа. Здесь время как будто останавливается. Поверьте, уходить не захочется.

Японцы очень трепетно относятся к своему символу – сакуре. Любование сакурой в Японии носит массовый характер. Ежегодно метеорологи и вся общественность отслеживают так называемый фронт цветения сакуры. В телевизионных новостях и газетных статьях сообщаются данные об этапах ее расцветания. И о лучших местах, где можно наблюдать ее цветение.

Вот так, гуляя по древней столице Японии и любуясь ее красотами, мы добрались до знаменитого района Киото – Гион. История Гиона началась в феодальные времена с лавочек для паломников и прочих гостей. Позднее эти лавки превратились в чайные домики. В конце XVI века в этот район перебрался театр кабуки. Это еще больше укрепило за Гионом репутацию рая развлечений.

Гион становится особенно живописным вечером, когда зажигаются фонари. Обязательно нужно прогуляться по старинным улочками, а в случае везения можно встретить майко.

Майко – ученицы гейши. В Киото располагаются уникальные школы для профессионального обучения гейш. Учеба длится много лет и стоит очень дорого. Девочек отдают в такие школы в семилетнем возрасте. Их обучают умению поддерживать мужской разговор, для чего гейша должна хорошо разбираться в науках, политике и искусстве. Кроме того гейши играют на музыкальных инструментах, проводят чайные церемонии. А вот интимных услуг они не оказывают, вопреки сложившему в нашей стране мнению, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Встретить на улице майко или гейшу – большая редкость. Их можно увидеть лишь на больших празднествах. Увидеть их – одно из самых сильных впечатлений, такая девушка похожа на куклу, на сказочную фею с уложенными и заколотыми шпильками волосами, облаченная в кимоно, в белых носочках и деревянных сандалях. Она очень грациозна и быстра.

Фото. Майко - ученицы гейш

Фото. Майко - ученицы гейш

Фото. Японский театр кабуки

Некоторые представления о танцевальном мастерстве гейш и майко можно получить в театре. В программе театров специально для туристов собраны разные жанры традиционного японского искусства: от чайной церемонии до сценок кукольного театра.

# Туризм

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