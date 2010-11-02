В Киото (Япония) располагаются уникальные школы для профессионального обучения гейш

Киото - город, который более тысячи лет был столицей Японии. Из Токио в Киото ходит скоростной поезд, скорость которого 300 км/час. Все составы следуют точно по расписанию с интервалом в 6 минут. Киото – сокровищница национальной архитектуры и современного паркового искусства. Здесь мало небоскребов, но есть лабиринты старых улочек. Здесь можно увидеть женщин в кимоно, спешащих по своим делам. Это производит чувство ирреальности происходящего.

Нет, пожалуй, лучшего места для желающих познакомиться не только с историей Японии, но и с ее обычаями, традициями и культурой. По улицам Киото можно прокатиться на настоящем рикше. С XIII века Киото считается религиозным центром страны. Здесь расположены 1500 буддийских храмов и 400 синтоистских. Киото также славится ремесленниками, которые изготавливали мечи, изделия из фарфора и керамики, музыкальные инструменты, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Быть в Японии и не посетить Киото все равно, что быть в Москве и не зайти на Красную площадь. Современность в Киото не только не затмила древность, но слилась с ней в единое целое. Неподвластная времени красота – именно это выражение напрашивается при знакомстве с городом.

В разные времена город то становился жертвой междоусобных войн и пожаров, то переживал времена расцвета, как центр японской политики, экономики и культуры. Волны истории смыли многие уникальные постройки, но то, что осталось – поражает воображение.

За свою многовековую историю Японские храмы неоднократно подвергались пожарам и разграблениям. Многие и вовсе сгорели дотла. Самый древний храм Киото – То-Дзи. Его пятиярусная пагода 56 метров в высоту. В сокровищнице собрана большая коллекция бесценных живописных свитков и других предметов искусства. Правда, фотографировать и снимать внутри запрещено. Впрочем, с таким запретом турист столкнется и на территории остальных храмов. Этот факт подтверждает мнение большинства путешественников о том, что Япония – достаточно закрытая нация, очень трепетно относящаяся к своим древним памятникам культуры.

Один из лучших образцов древней архитектуры и один из главных символов Киото – Золотой павильон (Кинкакудзи). Трудно поверить в то, что воздвигнутое более чем 6 веков назад, это восхитительное строение было сожжено сумасшедшим буддийским монахом. Надо отдать должное мастерству японских зодчих: Золотой павильон был полностью восстановлен в его оригинальном виде до мельчайших деталей.

Рассказывать о каждом отдельном храме в Киото можно бесконечно. Храмов здесь бесчисленное множество, все они прекрасны по-своему. Будь то Золотой павильон, стены которого покрыты настоящей фольгой из драгоценного металла. Многоярусные пагоды или ярко оранжевые буддийские храмы, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Особую прелесть древним святилищам придает их поистине художественная вписанность в окружающий пейзаж. Для японца, несмотря на то, что это материально процветающая страна, важно не финансовое благополучие, а самое ценное – это внутреннее равновесие, внутренняя гармония.

Загадка японского сада в его гипнотическом воздействии на человека. Созерцание продуманной до мелочей композиции из деревьев, камней и водоемов, дают возможность сосредоточиться и обрести спокойное состояние духа. Здесь время как будто останавливается. Поверьте, уходить не захочется.

Японцы очень трепетно относятся к своему символу – сакуре. Любование сакурой в Японии носит массовый характер. Ежегодно метеорологи и вся общественность отслеживают так называемый фронт цветения сакуры. В телевизионных новостях и газетных статьях сообщаются данные об этапах ее расцветания. И о лучших местах, где можно наблюдать ее цветение.

Вот так, гуляя по древней столице Японии и любуясь ее красотами, мы добрались до знаменитого района Киото – Гион. История Гиона началась в феодальные времена с лавочек для паломников и прочих гостей. Позднее эти лавки превратились в чайные домики. В конце XVI века в этот район перебрался театр кабуки. Это еще больше укрепило за Гионом репутацию рая развлечений.

Гион становится особенно живописным вечером, когда зажигаются фонари. Обязательно нужно прогуляться по старинным улочками, а в случае везения можно встретить майко.

Майко – ученицы гейши. В Киото располагаются уникальные школы для профессионального обучения гейш. Учеба длится много лет и стоит очень дорого. Девочек отдают в такие школы в семилетнем возрасте. Их обучают умению поддерживать мужской разговор, для чего гейша должна хорошо разбираться в науках, политике и искусстве. Кроме того гейши играют на музыкальных инструментах, проводят чайные церемонии. А вот интимных услуг они не оказывают, вопреки сложившему в нашей стране мнению, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Встретить на улице майко или гейшу – большая редкость. Их можно увидеть лишь на больших празднествах. Увидеть их – одно из самых сильных впечатлений, такая девушка похожа на куклу, на сказочную фею с уложенными и заколотыми шпильками волосами, облаченная в кимоно, в белых носочках и деревянных сандалях. Она очень грациозна и быстра.

Некоторые представления о танцевальном мастерстве гейш и майко можно получить в театре. В программе театров специально для туристов собраны разные жанры традиционного японского искусства: от чайной церемонии до сценок кукольного театра.