«В хорошее время у нас где-то до 30 наименований сыров». Поговорили с хозяином сыроварни

– Это Мартин – рыжий. И вон там Белаз, но он такой... Необщительный парень у нас.

– Ну, наверное, этот рыжий красавчик – любимчик.

– Да. Зоотерапия и рай для гурманов. Завершаем турне на домашней сыроварне. 12 лет назад муж и жена, оба инженеры, решили переехать из города в деревню Хролы и начать новое дело.

Есть чехи, заанены, альпийцы есть у нас. Нубийские дают поменьше молока, но у них жирность лучше.

Учились по YouTube, все постигали опытным путем, вышли на собственный бизнес и команду. Теперь туристы слетаются на дегустации, как на мед. Экологически чистый продукт пользуется спросом как у нас, так и в Москве и Питере.

Вячеслав Буров, хозяин сыроварни:

В хорошее время у нас где-то до 30 наименований сыров из коровьего, из козьего, из помеси молока. У нас есть сыр халуми, который жарят. Очень хорошо брынзу можно с вареньем. По швейцарской технологии – белперкноле называется сыр. Такие разные панировки, с черным перцем, с прованскими травами, паприкой. Анастасия Макеева, корреспондент:

Часто туристы приезжают? Вячеслав Буров:

Интересный был турист из Южной Африки, из Австралии. Французы сказали, что мало соли, а для нашего туриста в самый раз.

Пару часов на сыроварне пролетят, как один миг. Хозяева проведут аппетитную экскурсию, вы узнаете, как рождается сыр от молока до конечного продукта. Семейная мануфактура – еще одно доказательство того, что кто не рискует, тот не живет вкусной жизнью. Анастасия Макеева:

Вот я себя чувствую Рокфором. Что у вас здесь за богатство такое?