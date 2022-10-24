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«В хорошее время у нас где-то до 30 наименований сыров». Поговорили с хозяином сыроварни

24 октября 2022 10:43
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– Это Мартин – рыжий. И вон там Белаз, но он такой... Необщительный парень у нас.
– Ну, наверное, этот рыжий красавчик – любимчик.
– Да.

Зоотерапия и рай для гурманов. Завершаем турне на домашней сыроварне. 12 лет назад муж и жена, оба инженеры, решили переехать из города в деревню Хролы и начать новое дело.

«В хорошее время у нас где-то до 30 наименований сыров». Поговорили с хозяином сыроварни-1

Есть чехи, заанены, альпийцы есть у нас. Нубийские дают поменьше молока, но у них жирность лучше.

«В хорошее время у нас где-то до 30 наименований сыров». Поговорили с хозяином сыроварни-4

Учились по YouTube, все постигали опытным путем, вышли на собственный бизнес и команду. Теперь туристы слетаются на дегустации, как на мед. Экологически чистый продукт пользуется спросом как у нас, так и в Москве и Питере.

«В хорошее время у нас где-то до 30 наименований сыров». Поговорили с хозяином сыроварни-7

Вячеслав Буров, хозяин сыроварни:
В хорошее время у нас где-то до 30 наименований сыров из коровьего, из козьего, из помеси молока. У нас есть сыр халуми, который жарят. Очень хорошо брынзу можно с вареньем. По швейцарской технологии – белперкноле называется сыр. Такие разные панировки, с черным перцем, с прованскими травами, паприкой.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Часто туристы приезжают?

Вячеслав Буров:
Интересный был турист из Южной Африки, из Австралии. Французы сказали, что мало соли, а для нашего туриста в самый раз.

«В хорошее время у нас где-то до 30 наименований сыров». Поговорили с хозяином сыроварни-10

Пару часов на сыроварне пролетят, как один миг. Хозяева проведут аппетитную экскурсию, вы узнаете, как рождается сыр от молока до конечного продукта. Семейная мануфактура – еще одно доказательство того, что кто не рискует, тот не живет вкусной жизнью.

Анастасия Макеева:
Вот я себя чувствую Рокфором. Что у вас здесь за богатство такое?

«В хорошее время у нас где-то до 30 наименований сыров». Поговорили с хозяином сыроварни-13

Вячеслав Буров:
Это коровий сыр с тмином, видите, он покрывается плесенью такой. Сыр с душой изготовлен. Процесс сам где-то 6 часов, потом просолка сутки, потом вызревает.

Анастасия Макеева:
Чувствуете себя счастливым человеком, что переехали?

Вячеслав Буров:
Я чувствую себя хозяином сыроварни, такой сырный король.

Пережил все войны и не закрывался. Чем удивителен Собор Рождества Пресвятой Богородицы – подробнее здесь.

# Продукты питания # Туризм # Вячеслав Буров # Анастасия Макеева # Фотофакт

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