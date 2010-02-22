В Чехии открылось турагентство для плюшевых медведей

В Чехии открылось туристическое агентство, предлагающее путешествия в Прагу для плюшевых медведей и других мягких игрушек.Стоимость тура составляет 90 евро. Путешествие происходит следующим образом: владелец отправляет игрушку в Чехию в посылке, а затем ежедневно получает электронные письма с сообщениями о том, где она побывала в этот день. После завершения тура игрушку присылают обратно вместе с сертификатом и компакт-диском, куда записаны фотографии плюшевого путешественника на фоне основных пражских достопримечательностей.

Предлагаются и более дорогие варианты поездки, включающие ароматерапию, массаж и фотоальбом, а также более комфортную коробку для игрушки. Кроме того, владельцев просят предупреждать организаторов поездки об особых пожеланиях путешественника, в частности, о предпочтениях в пище.

Создавшие турагентство предприниматели рассчитывают, что их клиентами станут обеспеченные жители западных стран, которые хотели бы похвастаться необычными фотографиями перед друзьями в социальных сетях. Владельцы агентства утверждают, что на эту идею их вдохновил пример садового гнома из фильма «Амели». Они рассчитывают впоследствии предложить клиентам туры в Будапешт, Берлин, Братиславу и Мюнхен.