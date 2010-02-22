В Чехии открылось турагентство для плюшевых медведей

Предлагаются и более дорогие варианты поездки, включающие ароматерапию, массаж и фотоальбом, а также более комфортную коробку для игрушки. Кроме того, владельцев просят предупреждать организаторов поездки об особых пожеланиях путешественника, в частности, о предпочтениях в пище.
Создавшие турагентство предприниматели рассчитывают, что их клиентами станут обеспеченные жители западных стран, которые хотели бы похвастаться необычными фотографиями перед друзьями в социальных сетях. Владельцы агентства утверждают, что на эту идею их вдохновил пример садового гнома из фильма «Амели». Они рассчитывают впоследствии предложить клиентам туры в Будапешт, Берлин, Братиславу и Мюнхен.
Это не первое подобное турагентство: путешествия для мягких игрушек предлагают также несколько небольших фирм в Германии и США. Однако в Восточной Европе, как утверждают основатели компании, такие услуги ранее не оказывались, отмечает Lenta.ru.