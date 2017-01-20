Увидеть создание «Беларуса»: Минский тракторный завод открывает свои двери для туристов

Новости Беларуси. Увидеть собственными глазами как собирают легендарный трактор «Беларус». Предприятие открывает двери для туристов. Первые 40 путешественников из Латвии приедут уже в феврале. В ходе экскурсии посетители побывают в механическом цеху и на главном конвейере предприятия, где можно увидеть процесс сборки тракторов. Также туристы познакомятся с выставкой и новой линейкой техники.

Промышленный туризм в нашей стране в последнее время получил широкое распространение. На отечественных предприятиях можно узнать как выдувается стекло, варится пиво, а с недавнего времени даже посидеть в самом большом в мире карьерном самосвале.

К слову, такой «отдых» успешно и давно практикуют в разных странах. Например, в Великобритании, Германии, Америке и Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.