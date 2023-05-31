УАЗ-сафари в Беларуси. Где можно экстремально прокатиться?

Дзен по-мостовски. Настало время для активных приключений на берегах Щары. За кислородом отправляемся в деревню Лупачи. Здесь в шутку говорят, что видят зайцев чаще, чем людей. Колорит Западной Беларуси гарантирован.
Дзен по-мостовски. Настало время для активных приключений на берегах Щары. За кислородом отправляемся в деревню Лупачи. Здесь в шутку говорят, что видят зайцев чаще, чем людей. Колорит Западной Беларуси гарантирован.
Вероника Сурмач, владелица агроусадьбы:
Это одна из старых деревень Мостовского района, и здесь сейчас только три жилых дома, один из которых мой. Но примечательностью является то, что это наследники реальных жителей деревни Лупачи, деревня известна еще с 1812 года, в настоящий момент могу с гордостью сказать, что Лупачи, Липичанская пуща – это центры активного туризма в Мостовском районе.
Анастасия Макеева:
Расскажите, вот люди, которые не умеют плавать, панически боятся воды, могут попробовать себя и сплавиться?
Роман Ковальчук, инструктор:
Да, в том-то и дело, что сплавы на маломерном судне на лодке ПВХ с электромотором, он подразумевает собой туристов с любой физической подготовкой. На каждом борту присутствует инструктор, это полностью безопасно.
Здесь вы забудете про гаджеты и оставите проблемы на дне. В краю пойменных дубрав и черных берез можно почувствовать себя настоящими Робинзонами. Река Щарка идеальна для сплавов и семейного отдыха. Средняя глубина всего 50 сантиметров. Можно прогуляться по чистейшей воде и собрать речной мяты. Вдохнуть разнотравье полной грудью. В программе: танцующие водоросли, лесное зазеркалье и невероятные приключения в белорусских джунглях. В главных ролях бедолаги-лоси, красотки-косули, охотницы-рыси. Во время вечерних сплавов можно встретить всю компанию. Липичанские просторы облюбовали лебеди, черные аисты, серые и белые цапли. Тур в дикую природу подарит яркие эмоции.
Вероника Сурмач:
Река Щара уникальна тем, что она очень чистая, она прозрачная, и летом, когда яркое солнце, вы видите дно и каждую рыбку, которая проплывает. Есть люди, которые приезжают с целью порыбачить, и тогда с ними инструктор садится в лодку. Летом большое количество островков оголяется по течению реки, их называют островками любви. История их такова, всегда наши деревни вдоль реки Щара строились парно. Например, деревня Щара и деревня Шимки, так вот парни и девушки, когда знакомились друг с дружкой, им же нужно было где-то встречаться. И где это делали? На нейтральной территории – на острове любви.
Гармония и силы прямо по курсу. На остановках можно обнять вековые дубы и зарядиться на год вперед. Лысая гора – сердце пущи. Но удивительных точек на водном рейсе немало. Бобровая Рублевка – результат плодотворной работы инженеров-строителей. Ведьмины заводи оценят поклонники фольклора и традиций. На этом островке праздновали Купалье и проводили магические ритуалы. Истории всплывают на каждом километре.
Анастасия Макеева:
Сейчас такой высокий берег, прямо как на полотнах у Шишкина.
Вероника Сурмач:
Это одна из смотровых площадок Липичанской пущи, высота берега достигает 12-14 метров, оттуда делаются прекрасные фото. Мы с вами проплываем участок, где затоплена боевая бронемашина БА-20. Это машина, которая выпускалась в 30-е годы. При отступлении наши войска оставили ее на берегу. Липичанская пуща партизанским краем была, всегда отличалась тем, что здесь было большое количество сражений.
Примечательно, что поход на байдарках сопровождают лодки с мотором. Если кто-то не рассчитал силы, команда всегда на подхвате. Сплавляться можно пару часов, а можно и все выходные с выходом в Неман. Все зависит от ваших сил и желания.
УАЗ-сафари зажжет ваш уик-энд. Это нужно попробовать этим летом. В Мостовском районе есть, где поддать жару. Танковые дороги, устья старых рек, экстрим по-нашему...
Анастасия Макеева:
Такое УАЗ-сафари я видела только в горах, и в Беларуси есть, да?
Вероника Сурмач:
Я думаю, что эта услуга и дальше будет пользоваться популярностью, она получила хорошие отзывы от отдыхающих.
Роман Ковальчук:
Бесконечные горы, холмы, болота, трясины, это просто вызывает шквал эмоций, просто незабываемые ощущения для тех, кто любит драйв. Танковая дорога – это горячая точка, она очень сложная, даже с точки профессионального оф-роудинга, но есть у нас изюминка, подъем в гору, и гора резко обрывается, теряется дорога полностью, но мы уверены в этой безопасности, мы делали это сотни раз. Для туристов это каждый раз фейерверк эмоций.