УАЗ-сафари в Беларуси. Где можно экстремально прокатиться?

Дзен по-мостовски. Настало время для активных приключений на берегах Щары. За кислородом отправляемся в деревню Лупачи. Здесь в шутку говорят, что видят зайцев чаще, чем людей. Колорит Западной Беларуси гарантирован.

Вероника Сурмач, владелица агроусадьбы:

Это одна из старых деревень Мостовского района, и здесь сейчас только три жилых дома, один из которых мой. Но примечательностью является то, что это наследники реальных жителей деревни Лупачи, деревня известна еще с 1812 года, в настоящий момент могу с гордостью сказать, что Лупачи, Липичанская пуща – это центры активного туризма в Мостовском районе. Анастасия Макеева:

Расскажите, вот люди, которые не умеют плавать, панически боятся воды, могут попробовать себя и сплавиться?

Роман Ковальчук, инструктор:

Да, в том-то и дело, что сплавы на маломерном судне на лодке ПВХ с электромотором, он подразумевает собой туристов с любой физической подготовкой. На каждом борту присутствует инструктор, это полностью безопасно. Здесь вы забудете про гаджеты и оставите проблемы на дне. В краю пойменных дубрав и черных берез можно почувствовать себя настоящими Робинзонами. Река Щарка идеальна для сплавов и семейного отдыха. Средняя глубина всего 50 сантиметров. Можно прогуляться по чистейшей воде и собрать речной мяты. Вдохнуть разнотравье полной грудью. В программе: танцующие водоросли, лесное зазеркалье и невероятные приключения в белорусских джунглях. В главных ролях бедолаги-лоси, красотки-косули, охотницы-рыси. Во время вечерних сплавов можно встретить всю компанию. Липичанские просторы облюбовали лебеди, черные аисты, серые и белые цапли. Тур в дикую природу подарит яркие эмоции. Вероника Сурмач:

Река Щара уникальна тем, что она очень чистая, она прозрачная, и летом, когда яркое солнце, вы видите дно и каждую рыбку, которая проплывает. Есть люди, которые приезжают с целью порыбачить, и тогда с ними инструктор садится в лодку. Летом большое количество островков оголяется по течению реки, их называют островками любви. История их такова, всегда наши деревни вдоль реки Щара строились парно. Например, деревня Щара и деревня Шимки, так вот парни и девушки, когда знакомились друг с дружкой, им же нужно было где-то встречаться. И где это делали? На нейтральной территории – на острове любви.

Гармония и силы прямо по курсу. На остановках можно обнять вековые дубы и зарядиться на год вперед. Лысая гора – сердце пущи. Но удивительных точек на водном рейсе немало. Бобровая Рублевка – результат плодотворной работы инженеров-строителей. Ведьмины заводи оценят поклонники фольклора и традиций. На этом островке праздновали Купалье и проводили магические ритуалы. Истории всплывают на каждом километре. Анастасия Макеева:

Сейчас такой высокий берег, прямо как на полотнах у Шишкина.