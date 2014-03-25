Новости Беларуси. Туристические маршруты, связанные с событиями Первой мировой войны, разработали в Миноблисполкоме. Находятся они на территории Вилейского района. Авто- и веломаршруты разработаны к 100-летию с начала Первой мировой войны.

К знаковой дате в Минской области также приведут в порядок захоронения воинов, памятники, обелиски. Будет продолжаться поисковая работа, волонтерская деятельность. Запланирован исследовательские конференции, участником которых предлагают посетить памятные места Вилейского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.