Там есть один из старейших мостов. Почему Добруш называют маленькой Венецией?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Промышленный, колоритный, фотогеничный. Добруш однозначно сделает ваши выходные незабываемыми. В фарфоровой и бумажной столице все звонко и хрустно, однозначно никому не будет грустно.

Встречаем весну над Ипутью. Красавица-река еще та художница. Разбивается на рукава и образует островки. За что город прозвали маленькой Венецией. Это самый большой по величине приток Сожа. Длина речной системы – 4 242 километра. Она разливается по гомельским, могилевским, брянским и смоленским просторам. Причаливаем к берегу и любуемся мостами. Их здесь довольно много. Большие и маленькие, со своими историями, но определенно волшебные.

Александра Шпакова, директор Добрушского краеведческого музея:

Один из старейших мостов – это Горбатый мост, он был построен в 1927 году. Этот мост является притягательным местом для добрушан. Когда проходят свадьбы и памятные события, люди стараются запечатлеть себя на фоне моста. Мы рекомендуем туристам прийти к этому мосту и загадать желание. Обязательно стоит посетить понтонный мост, который находится в районе острова. В специально отведенных местах в Ипути можно купаться. В диких местах мы не советуем.

– Я думаю, большинству захочется не просто посмотреть с берега, но и на лодочке прокатиться. Александра Шпакова:

Для этого нужно будет обратиться в наш добрушский ОСВОД. Они с удовольствием помогут.