Там есть один из старейших мостов. Почему Добруш называют маленькой Венецией?

Анастасия Макеева, корреспондент:
Промышленный, колоритный, фотогеничный. Добруш однозначно сделает ваши выходные незабываемыми. В фарфоровой и бумажной столице все звонко и хрустно, однозначно никому не будет грустно.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Промышленный, колоритный, фотогеничный. Добруш однозначно сделает ваши выходные незабываемыми. В фарфоровой и бумажной столице все звонко и хрустно, однозначно никому не будет грустно.
Встречаем весну над Ипутью. Красавица-река еще та художница. Разбивается на рукава и образует островки. За что город прозвали маленькой Венецией. Это самый большой по величине приток Сожа. Длина речной системы – 4 242 километра. Она разливается по гомельским, могилевским, брянским и смоленским просторам. Причаливаем к берегу и любуемся мостами. Их здесь довольно много. Большие и маленькие, со своими историями, но определенно волшебные.
Александра Шпакова, директор Добрушского краеведческого музея:
Один из старейших мостов – это Горбатый мост, он был построен в 1927 году. Этот мост является притягательным местом для добрушан. Когда проходят свадьбы и памятные события, люди стараются запечатлеть себя на фоне моста. Мы рекомендуем туристам прийти к этому мосту и загадать желание. Обязательно стоит посетить понтонный мост, который находится в районе острова. В специально отведенных местах в Ипути можно купаться. В диких местах мы не советуем.
– Я думаю, большинству захочется не просто посмотреть с берега, но и на лодочке прокатиться.
Александра Шпакова:
Для этого нужно будет обратиться в наш добрушский ОСВОД. Они с удовольствием помогут.
Без наваристой ухи не останетесь. Местные рыбаки дают пять. Фотоохота хороша во время летних закатов. За марсианскими кадрами сюда. Притягивает туристов добрушский водоспад. В мороз и солнце пена как облачный атлас, в непогоду – бушующее море. Волны вдохновения. Кстати, на гербе города три бухты каната.
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