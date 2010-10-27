Таксфри и караванинг предложат иностранным туристам в Беларуси

Такие новации планируются в рамках развития въездного туризма.

Автопутешествие с прицепами и автодомами — популярное направление во всем мире, которое приносит колоссальные поступления в бюджет. Для автотуристов в Беларуси построят специальные площадки. Первые появятся на Браславских озерах и около Брестской крепости. В свою очередь таксфри — возврат части НДС на товары отечественного производства — также поможет привлечь иностранных туристов в нашу страну.

Андрей Мартынов, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

В Израиле есть такой опыт с 1950 года: все услуги, которые приобретают иностранцы через гостиницу, будь то такси, билеты в театр, культурное мероприятие, экскурсионное обслуживание, рестораны, но только от гостиницы, освобождаются от НДС. То есть такие услуги становятся привлекательными для туриста, потому что все считают деньги.

Также в Беларуси планируют упростить визовый режим для туристов из стран Евросоюза, Японии и Израиля. Речь идет о снижении консульского сбора или отмены визы. Сегодня такая возможность уже есть у иностранцев, отдыхающих в Нарочанском крае.

Упрощенную схему пересечения границы предложат и зрителям Детского Евровидения. Основанием для снижения или отмены консульского сбора послужит договор на оказание комплекса туристических услуг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».