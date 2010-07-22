Стамбул, Турция: Софийский собор ежедневно посещают 10 000 туристов

Стамбул – один из тех немногих городов в мире, возвращаться в который из раза в раз не просто хочется, ты уверен, что каждая новая поездка сюда обязательно обернется сногсшибательным открытием. Или как минимум приятным времяпрепровождением.

Каждый верующий христианин, оказавшись в Стамбуле, первым делом должен побывать в соборе Святой Софии. Он венчает собой центр старых кварталов. По сути, это величественное сооружение и есть главная визитная карточка Стамбула, изображение которой есть практически на всех рекламных брошюрах, посвященных этому городу.

Тысяч человек охраняют Святую Софию, еще 10 000 ежедневно посещают собор. Этот всемирно известный памятник византийского зодчества называют символом Золотого века Византии. Более 1000 лет Софийский собор оставался самым большим храмом в христианском мире. Вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора почти 56 метров, диаметр основного купола – 31 метр. Даже для современных строительных масштабов – это грандиозно.

Во времена Византийской империи собор находился в самом центре Константинополя, рядом с императорским дворцом. В 1453 году, завоевавший Константинополь султан Ахмед II, повелел превратить собор в мечеть. К собору пристроили 4 минарета. Однако, большинство первоначальных фресок и мозаик остались невредимыми. Как полагают исследователи, это произошло потому, что в течение нескольких веков они были замазаны и забелены.

В 1935 году собор стал музеем. Штукатурка, столько лет скрывавшая фрески и мозаики, была счищена.

Софийский собор, Голубую мечеть и еще множество грандиозных исторических, архитектурных, художественных, духовных памятников можно увидеть в Стамбуле, приехав в этот город всего на пару тройку дней. Все потому, что расположены все основные достопримечательности вполне компактно и добираться до них из России по современным меркам совсем недалеко.

Например, до Дубая из Москвы самолетом часов 5. В ОАЭ все, конечно, красиво, но 100% новодел. Настоящего, многовекового Востока днем с огнем не найдешь. До египетской столицы Каира лету 4 часа. Но это, как бы помягче сказать… дикий город. Европейцу в нем как минимум не уютно. Другое дело, европизированная, но с такой богатой историей Турция. До Стамбула лететь всего 2 часа 3 минут.

Самое сердце турецкого Востока – знаменитый Гранд базар. Один из крупнейших в мире крытых рынков, с бесконечными торговыми рядами, сохранившимися в неизменном виде с 1464 года. По сей день они используются по прямому назначению. Ассортимент невероятно велик и почти не изменился за столетия.

Хорошо идут ювелирные изделия, антиквариат, кожа, текстиль, ковы и керамика. Базар расположен в старой части Стамбула. Занимает огромную площадь, на которой расположено более 4 000 магазинов на 58 улицах. Ежедневно база посещают свыше полумиллиона покупателей и гостей со всех сторон света. Заблудиться в этом большом городе-базаре ничего не стоит. Здесь 18 выходов!

Кроме колоритных восточных базаров, в Стамбуле огромное количество первоклассных бутиков и торговых центров, в которых можно купить брендовые вещи по очень низкой цене. Многие мировые марки уже давно имеют свое производство в Турции, поэтому цены в Стамбуле гораздо ниже, чем в Европе.

Третьим пунктом обязательной программы краткосрочного посещения Стамбула должны стать район Таксим. Не побывавши здесь, нельзя сказать, что видели Стамбул. В этой районе находится аналог московского Арбата. Здесь сосредоточены ресторанчики и кафе всех кухонь мира.