Сроки реализации инвест-проектов в Нарочанской курортной зоне должны жестко контролироваться

Это потребовал председатель Миноблисполкома Борис Ботура. На совещании обсуждались вопросы реализации гос-программы по развитию Нарочанского края до 2015 года.

Темпы нужно взять более высокие, чтобы программу воплотить в жизнь за четыре года. Инвестиции привлечены из России и Израиля. В этой курортной зоне намечено строительство элитных баз отдыха, туристических деревень, оздоровительного и торгового комплексов, авиа-ранчо.

Александр Даниленко, председатель Мядельского райисполкома:

К нам обратилось достаточно большое количество инвесторов, которые сегодня готовы реализовать тот или иной инвестиционный проект, направленный на создание благоприятных условия для лечения, оздоровления, отдыха. А также развития эко- и агротуризма как элитного уровня, так и среднего класса.