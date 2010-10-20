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Сроки реализации инвест-проектов в Нарочанской курортной зоне должны жестко контролироваться

20 октября 2010 10:59
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Это потребовал председатель Миноблисполкома Борис Ботура. На совещании обсуждались вопросы реализации гос-программы по развитию Нарочанского края до 2015 года.

Темпы нужно взять более высокие, чтобы программу воплотить в жизнь за четыре года. Инвестиции привлечены из России и Израиля. В этой курортной зоне намечено строительство элитных баз  отдыха, туристических деревень, оздоровительного и торгового комплексов, авиа-ранчо.

Александр Даниленко, председатель Мядельского райисполкома:
К нам обратилось достаточно большое количество инвесторов, которые сегодня готовы реализовать тот или иной инвестиционный проект, направленный на создание благоприятных условия для лечения, оздоровления, отдыха. А также развития эко- и агротуризма как элитного уровня, так и среднего класса.

# Туризм

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