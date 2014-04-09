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Сотни людей разных возрастов собрались в Гонконге, чтобы принять участие в боях подушками

09 апреля 2014 12:50
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Новости мира. Сотни людей разных возрастов собрались в финансовом районе Гонконга, чтобы принять участие в масштабном мероприятии, ставшим ежегодным: бое подушками.

Подушечные бои давно стали популярными во многих странах мира, организаторы подобных мероприятий использовали социальные сети для увеличения количества участников.

Некоторые бои были проведены с целью попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Мероприятие прошло без травм и повреждений, за исключением, разве что подушек, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Туризм # Утро. Вокруг света

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