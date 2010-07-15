Словения: удовольствия в этой маленькой стране на каждом шагу

Словения – настолько маленькая страна, что вдоль ее можно проехать за 4 часа, а поперек – за 3. Ее размеры в 2 раза меньше размеров Московской области, а количество жителей едва достигает отметки в 2 миллиона.

Но удовольствия в этой стране сконцентрированы настолько плотно, что их масштаб измеряется даже не в метрах, а в сантиметрах. До каждого из этих удовольствий – рукой подать.

Первое, за что мы ухватились – это чудо-городок на Адриатическом побережье. Изола из разряда тех городов, где время застывает в воздухе, и вы понимаете, что вам больше никуда не надо. Изола дословно переводится как «остров». Действительно, этот маленький городок когда-то был островком, окруженным крепостной стеной и отделенным от большого мира всего лишь каменным мостом. К концу XIX века стену разрушили, засыпали канал и этот городок стал частью материка. Хотя в некотором роде этот город остается островком – для туристов.

В этом городе атмосфера полного удовлетворения, которую жаль нарушать. Изола – идеальное место для тихого и спокойного отдыха. Когда гуляешь по узким улочкам, которые паутинками разбегаются в разные стороны, отдыхаешь душевно.

Самым красивым зданием в Изоле считается здание Бесенги-Дельи-Уги XVIII века. Это наилучшей образец барокко во всей Словении. Здесь сейчас музыкальная школа, так что чтобы послушать музыку – не обязательно специально идти на концерт. Хотя в Изоле концертных площадок хватает. Но можно и просто посидеть под окнами музыкальной школы и послушать исполнение молодых дарований.

Да, этот город надо слушать, дышать им, смотреть его. Кроме того, что Изола – настоящий рай для яхтсменов и любителей водных видов спорта. Это место привлекает сюда и гурманов настоящей морской кухни. Город буквально напичкан ресторанчиками, каждый из которых готов предложить вам нечто особенное.

В поисках лучшего нам посчастливилось пересечь всю Словению вдоль и поперек. Это, конечно, не так сложно, учитывая ее размеры, но как истинному перфекцонисту, особенно тщательно хотелось приглядеться к отелям в Терме Чатеж. Все они находятся в разных местах. В каждом отели этой сети есть своя собственная фишка: термальные источники, очарование древнего замка, аквапарк и, конечно же, море.

После длительных переездов, апартаменты в отеле стали настоящим утешением: огромная терраса с видом на море, просторные комнаты. Если вы собрались посетить аквапарк, то после того, как примите душ, не запутайтесь в выборе бассейнов: их здесь очень много. Есть здесь и бассейн с морской водой.

Последняя капля удовольствия – салон тайского массажа. Нет ничего особенного в том, что в Словении отлично делают тайский массаж. Сюда выписывают специалистов прямо из Тайланда. Любой профессиональный спортсмен позавидует силе хрупкой тайской массажистки. Продолжительность сеанса от 50 минут до 2 часов. После тайского массажа вы почувствуете те мышцы, о существовании которых вы даже не знали.