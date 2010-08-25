Швейцария: разоблачение стереотипов

Швейцария – страна, где коровы дают шоколад, а тупой нож – это нонсенс. Страна, где часы нужно сверять по движению транспорта, а рты у туристов не закрываются от удивления. Путешествуя по этой стране, можно растерять все стереотипы, накопленные о ней за всю жизнь.

Думать, что в Швейцарии, например, самые высокие цены, сродни убеждению, что в России поголовно ходят в шапках-ушанках. Интересно, подозревают ли сами швейцарцы, что у них такая чудесная страна? Оказалось, что да. Знают, ценят и культивируют, и в этом нет никакой чопорности, в этом есть любовь к своей родине.

Во-первых, Швейцария изобилует средствами передвижения. Среди трамваев, троллейбусов, автобусов, автомобилей, поездов, наверное, самым романтичным и не менее популярным, остается все таки фуникулер.

Фуникулеры или подъемники существуют здесь в силу особенности ландшафта. Конечно, если вы любитель горных лыж, вам знаком этот способ передвижения. Но в любом случае у нас, жителей равнины, вертикальный вектор всегда вызывает особые впечатления.

Кранс Монтана – курорт, славу которого несправедливо перехватил Куршавель. Даже Монблан с завистью смотрит на эти склоны. Но это не значит, что здесь нет туристов, их хоть отбавляй. Просто, глядя на трассы и спуски, думаешь: где очередь, почему весь мир еще сидит дома?

Удивительно, что путешествуя по Швейцарии, можно наблюдать, как меняется язык: с немецкого на французский или итальянский. Швейцария как пазл сложена из кантонов, каждый со своими законами, языковым преимуществом, достопримечательностями. Поэтому спешить особенно некуда.

Первое, что встретит вас на шоколадной фабрике в Швейцарии – настоящий шоколадный фонтан, в него можно макать палочку и пробовать настоящий шоколад. На выходе – бесплатные пробники и музей шоколада.