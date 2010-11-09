Севан (Армения) – самое высокогорное из крупных пресноводных озер мира

Плюсом отдыха в Цахкадзоре является возможность с легкостью совершать вылазки к самым разным историческим, культурным и природным достопримечательностям Армении. Во-первых, на окраине самого города расположен знаменитый монастырь Кечарис. 4 церкви монастыря стоят на широкой природной террасе северо-западного склона горы. Построенный в XI веке монастырь являет собой яркий образец армянского Ренессанса. В течение 200 лет Кечарис был главным духовным центром страны.

Куда еще нужно обязательно отправиться, так это к озеру Севан, которое находится всего в 15 км от города. Главная природная жемчужина Армении, здесь его называют Армянское море, площадью в 1239 квадратных километров, озеро находится на высоте 1898 метров над уровнем моря. Оно является самым крупным из высокогорных и самым высокогорным из крупных пресноводных озер мира. Своим происхождением озеро обязано вулканической деятельности. Ландшафты здесь отличаются неземной красотой. Степи переходят в альпийские луга и горные леса. А вершины покрыты снегом до начала лета. В озеро впадают 28 рек, а вытекает только одна, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Анаит Мартирусян, гид:

Было бы здорово увидеть своими глазами, что там творится летом. Потому еще, что это единственное место в Армении, где можно летом позагорать, отдохнуть, покупаться. За последние 5 лет там создали уникальные возможности не только для того, чтобы простой пойти на пляж и позагорать. У нас есть большой серфинг-клуб, есть большой яхт-клуб, в котором проводятся соревнования. Также есть катамараны, скутеры.

Когда-то на острове, ну а из-за снижения уровня воды в Севане уже на полуострове находится знаменитый Севанский монастырь, построенный в IX веке и тоже не тронутый завоевателями, он так и стоит в своем первозданном виде. Выше по склону красуется главный храм Богородицы, а чуть ниже – церковь Апостолов.

Армянская кухня – не только одна из самых древних на Кавказе. Она стала одной из наиболее знаменитых мировых кухонь. Но прежде всего она очень сытная и, конечно же, вкусная. Пожалуй, именно армянские блюда, созданные еще тысячи лет назад горным народом, основной продукт в котором – мясо всех видов, вот что идеально подходит для того, чтобы как следует восстановить потраченные за день силы. Цены более чем приемлемые. Весьма плотный ужин на двоих в высокоуровневом ресторане обойдется не дороже 15$, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Конечно, если вы не страстный поклонник зимних видов спорта, то лучшее время для посещения Армении – период с апреля по октябрь. Но и зимой здесь можно прекрасно провести время, увидеть всю красоту высокогорной страны, прикоснуться к древнейшей истории, надышаться высокогорным воздухом, поправить здоровье, наесться вдоволь кавказских вкусностей, прикупить рукотворных диковин. В общем, Армения – один из самых ярких примеров идеального, столь ценного на туристическом рынке соотношении цена-качество.

Цахкадзор имеет все для того, чтобы по праву претендовать на статус горнолыжного курорта мирового уровня. Прекрасные климатические условия позволяют сезону катания длиться больше трех месяцев в году. Широкий выбор санаторно-курортных услуг, весьма разнообразная гостиничная база, от недорогих пансионатов и даже частного сектора, до отелей уровня 4 и 5 звезд. Безупречно подготовленный трассы и современные канатно-кресельные дороги, протяженность которых составляет 9 км. Немаловажный факт: на курорте практически полностью отсутствует опасность схода лавин. Все это делает Цахкадзор наиболее конкурентно способным горнолыжным курортом на все территории пост советского пространства, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».