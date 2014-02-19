Новости Беларуси. Семь чудес выберут в Беларуси. По задумке авторов проекта, это будут наиболее значимые места, которые обязан посетить каждый житель и гость нашей страны. Например, в список могут быть включены Брестская крепость, Софийский собор в Полоцке, Мирский или Несвижский замки.

При выборе «Семи чудес» будут рассматриваться религиозные, культурные и социальные объекты, места героической славы. При этом победители должны будут находиться в разных областях страны, чтобы, посещая эти достопримечательности, люди могли объехать всю Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.