Россиян обвиняют в развращении населения Гоа

Российские туристы на индийском курорте в штате Гоа «нарушают местные законы и оказывают своим поведением плохое влияние на индийских детей».

Эти слова конгрессмена Шантарама Наик, побывавшего с комиссией на курорте, приводит газета The Times of India . Как заявил Наик, в адрес комиссии по соблюдению законов Индии поступили многочисленные жалобы о непристойном поведении россиян. «У нас нет каких-то ограничений, но поведение россиян, разгуливающих полностью голыми, недопустимо», – заявил член комиссии.

Кроме того, граждане России открывают рестораны и закусочные, регистрируя их на имя местных граждан. Они также занимаются пассажирскими перевозками, вытесняя местных таксистов на мотоциклах. «В этом случае можно четко говорить о нарушении законодательства в сфере бизнеса», – заявил Наик.

Кроме того, по предварительным данным, к убийству водителя такси, произошедшему в январе, причастен гражданин России, пишет Газета.Ru.

По информации комиссии, около 40 тысяч россиян ежегодно посещают Гоа.