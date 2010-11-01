Реконструкция гостиницы «Беларусь» в Минске: 83 метра, панорамные лифты, еще больше стекла

Уже много лет гостиница «Беларусь» – символ Минска, один из самых узнаваемых архитектурных объектов. Открытие гостиницы «Беларусь» было запланировано в 1980 году, аккурат к проведению Олимпийских игр...

Однако такой грандиозный проект (а на тот момент это была самая вместительная гостиница Беларуси) затянулся до 1987 года. Она всегда пользовалась популярностью среди гостей Минска. Отличное месторасположение и чудный вид на город.

Последняя косметическая реконструкция гостиницы была проведена в 2007 году. И уже буквально через год над «Беларусью» сгустились тучи.

В планах столичных властей значился демонтаж гостиницы и строительство на ее месте 5-звездочного гостиничного комплекса и делового центра. По мнению специалистов, эксплуатация гостиницы «Беларусь» являлась малоэффективной. Было отмечено, что ее помещения не соответствовали международным требованиям, а небольшие номера, низкие потолки не давали возможности реконструировать здание с целью создания комфортных условий, сообщает корреспондент компании «Столичное телевидение».

Даже говорили о том, что гостиницу невозможно оборудовать эффективной системой инженерного обеспечения. Еще один довод в пользу сноса был следующим: место расположения «Беларуси» - одно их самых уникальных в городе, и его можно использовать более выигрышно. Но, как известно, специалистам под силу реконструировать даже здания со столетней историей.

Олег Вишневский, главный архитектор проекта:

Проект реконструкции действительно, очень сложный, но гостиница не в аварийном состоянии. Степень износа по обследованиям – всего 15%, она еще может стоять и стоять. Гостиницу проектировали надолго, конструкции были заложены с большим запасом площади. Даже с учетом нашей реконструкции (она подразумевает надстройку двух этажей) фактически не надо трогать существующие конструкции.

Главный архитектор проекта Олег Вишневский еще будучи студентом принимал участие в создании проекта «Беларуси». И вот теперь, через 30 лет он снова работает над гостиницей. В результате реконструкции высота гостиницы увеличится на 8 м и будет составлять 83 м. На последнем этаже откроется ресторан со смотровыми площадками. Здание гостиницы оборудуют двумя панорамными лифтами в новой остекленной лифтовой шахте, сообщает корреспондент компании «Столичное телевидение».

Олег Вишневский, главный архитектор проекта:

Панорамные лифты скорее запроектированы именно для жителей города. Потому что внутри гостиницы есть своя система лифтов, которая может обеспечить подъем на этажи.

Проектом предусмотрены модернизация помещений с реконструкцией интерьеров, полная замена инженерного и технологического оборудования, утепление фасадов здания.

Олег Вишневский, главный архитектор проекта:

Цветовая гамма в общем-то не поменяется. Появится больше стекла, а за счет качества отделочных материалов мы как бы добьемся эффекта новизны и современного решения фасада.

Первый этаж здания ждет перепланировка, обновление интерьеров вестибюля и кафе. Приступить к работам планируется в следующем году, а завершить их – к 2014-му. На время реконструкции гостиница будет закрыта.

Гостиница «Беларусь» станет выше на 8 метров