Райский остров Панган, Таиланд

Самый Юг Таиланда, глубь Сиамского залива – остров Панган. Сюда едут и пошуметь, и отдохнуть в тишине. До острова добираться долго и с пересадками. Не имеет значения, как вы путешествуете: быстро, но дорого или медленно, но с удовольствием, на самолете или по земле. До Панганы придется еще и плыть морем.

Панган – это уже не дикие джунгли, как 10 лет назад, но место, еще не избалованное вниманием туристов. Может быть, потому что здесь сложнее оказаться, чем в большинстве других райских уголках Таиланда.

Панган – совсем крошечный, от Севера до Юга 20 минут езды. Объявления пестрят приглашениями на многотысячные вечеринки под открытым небом. Это визитная карточка острова. Они в основном проходят на Юге острова. Днем вялую активность можно увидеть только на белоснежных пляжах. Здесь знаменитый тайский массаж, подводное плавание всех видов, здесь царят лень и удовольствия.

Отели на Северном побережье облюбовали мамы с детьми. Кстати, многие приезжают сюда на всю зиму из мрачных мегаполисов. Как ни странно, тусовщики не мешают мамам и наоборот. Главное – выбрать правильное место для отдыха. Иногда кажется, что Панган не один, а сразу два разных острова.

На Пангане не сложно арендовать дом. Месяц в чистой и уютной хижине обойдется как два или три дня проживания в номере отеля. В зависимости от хижины и отеля, но все равно не дорого: от 300$ и выше.

Даже если вы 100 раз были в Таиланде и, казалось бы, все знаете про эту страну, то будьте готовы, что на Пангане вам придется пересмотреть свои убеждения. Благодаря своей отдаленности от большой земли, островная жизнь подчиняется не правилам цивилизации, а, скорее, музейному распорядку. Здесь можно увидеть то, что в больших городах воссоздают в выставочных павильонах.

Например, в рыбацкой деревушке жизнь такая же ровная, как и водная гладь. Кажется, что убыстряться она совсем не собирается. Как рыбаки здесь сушили кальмаров 100 лет назад, так и сегодня сушат. Разве что теперь упакуют в красивый полиэтилен, и будут продавать в большом городе.

На Пангане построен специальный стадион для профессиональных боев петухов. Петухов специально кормят, тренируют и привозят с других островов. Остро заточенные шпоры – причина недовольства защитников животных. А для петухов – единственная защита в бою и часто смертельная.

Это не спортивное мероприятие, здесь главный результат – деньги. Ставки достигают сотни, а то и тысячи долларов. Никак нельзя сказать, что тайцы кровожадны. По крайней мере, это страна с одним из самых низких уровнем преступности. Но такие бои тут очень популярны. Может быть, потому что это отличный способ выплеснуть свои эмоции?

Специально обученные обезьяны собирают кокосы с деревьев. Они так надрессированы, что могут самостоятельно отличить зрелый плод от незрелого. После того, как она определит хороший плод, она начинает его крутить. И плод падает. Кстати, дрессировка обезьяны стоит от 1000$. У хозяина обезьяны в руках всегда зажат конец многометровой веревки – это поводок. Подергивая за него, он привлекает внимание животного и дает команды.

Самое сложное – собрать сброшенные орехи. В джунгли машину не притащишь, поэтому кокосы перекатывают с места на место, пока не докатят до машины. Для этого есть специальное приспособление. Средний кокос весит 2-3 кг, в день собирают более 300 штук. На то, чтобы перекидать уже подкаченные коксы в кузов уходит полчаса. В день семья зарабатывает на продаже кокосов чуть более 30$.