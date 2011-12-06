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Проект «Мир от рассвета до заката. Минск» — документальный фильм, созданный минскими студентами

06 декабря 2011 13:05
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Мрачный и одновременно солнечный, стремительный и тихий, местами странный и обыденный, такой участливый и совсем равнодушный. Минск умеет быть разным. Таким он представлен в проекте «Мир. От рассвета до заката».

Начинающие режиссёры и операторы из разных стран мира под руководством известных польских документалистов снимали полнометражные картины о своих городах. Минские авторы решили отказаться от набившей оскомину идее о чистоте нашего города. Студенты решили рассказать свою правду.

Александр Свищенков, студент Белорусской государственной академии искусств:
Всего в проекте участвовали около 40 студентов: в основном, Академия искусств, минская киношкола и журналисты.

Этот проект был задуман в равной мере как кинематографический и образовательный. Были задействованы киношколы 5 городов — Минска, Киева, Москвы, Пекина и Токио. Мастер-класс в нашей столице длился около двух недель. Студенты снимали день и ночь, сменяя друг друга, как «вахтеры». Каждому было дано право на ошибку, и в то же время к качеству продукта предъявлялись серьезные требования.

Мария Арех, студентка Белорусской государственной академии искусств:
Это было преподавание в форме диалога, что очень понравилось. Не чувствовалось, что беседа шла со студентами, мы были на равных с этими мастерами, и они относились к нам, как к коллегам.

Главное, что требовалось от авторов — запечатлеть суть и отказаться от лишних деталей. Нужно было рассказать о городе устами живущих в нем людей, поэтому весомая часть фильма — это портреты минчан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Помимо портретных съемок, стоял вопрос о том, как небанально показать достопримечательности Минска. В итоге остановились на прогулке по городу вместе с паркурщиками — молодыми людьми, которые красиво преодолевают различные препятствия. В прыжках, перекидываниях и сальто предстают в фильме площади Победы и Якуба Коласа, Академия Наук, улица Немига и парк Горького.

Всего было отснято почти 40 сюжетов, в финальный фильм вошло около десятка. Из-за нехватки времени право смонтировать окончательный вариант оставили за собой польские мастера.

Завершить проект планируется презентациями работ в рамках цикла «Из Варшавы в Брюссель вокруг мира». Фильм, созданный минскими студентами, станет своеобразной визитной карточкой столицы за пределами страны.

Кадры из фильма «Минск от рассвета до заката»:

Фото. Проект «Мир от рассвета до заката. Минск»

Фото. Проект «Мир от рассвета до заката. Минск»

Фото. Проект «Мир от рассвета до заката. Минск»

Фото. Проект «Мир от рассвета до заката. Минск»

Фото. Проект «Мир от рассвета до заката. Минск»

Фото. Проект «Мир от рассвета до заката. Минск»

Фото. Проект «Мир от рассвета до заката. Минск»

Фото. Проект «Мир от рассвета до заката. Минск»

Фото. Проект «Мир от рассвета до заката. Минск»

Фото. Проект «Мир от рассвета до заката. Минск»

Фото. Проект «Мир от рассвета до заката. Минск»

# Туризм

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