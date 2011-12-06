Проект «Мир от рассвета до заката. Минск» — документальный фильм, созданный минскими студентами

Мрачный и одновременно солнечный, стремительный и тихий, местами странный и обыденный, такой участливый и совсем равнодушный. Минск умеет быть разным. Таким он представлен в проекте «Мир. От рассвета до заката».

Начинающие режиссёры и операторы из разных стран мира под руководством известных польских документалистов снимали полнометражные картины о своих городах. Минские авторы решили отказаться от набившей оскомину идее о чистоте нашего города. Студенты решили рассказать свою правду.

Александр Свищенков, студент Белорусской государственной академии искусств:

Всего в проекте участвовали около 40 студентов: в основном, Академия искусств, минская киношкола и журналисты.

Этот проект был задуман в равной мере как кинематографический и образовательный. Были задействованы киношколы 5 городов — Минска, Киева, Москвы, Пекина и Токио. Мастер-класс в нашей столице длился около двух недель. Студенты снимали день и ночь, сменяя друг друга, как «вахтеры». Каждому было дано право на ошибку, и в то же время к качеству продукта предъявлялись серьезные требования.

Мария Арех, студентка Белорусской государственной академии искусств:

Это было преподавание в форме диалога, что очень понравилось. Не чувствовалось, что беседа шла со студентами, мы были на равных с этими мастерами, и они относились к нам, как к коллегам.

Главное, что требовалось от авторов — запечатлеть суть и отказаться от лишних деталей. Нужно было рассказать о городе устами живущих в нем людей, поэтому весомая часть фильма — это портреты минчан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Помимо портретных съемок, стоял вопрос о том, как небанально показать достопримечательности Минска. В итоге остановились на прогулке по городу вместе с паркурщиками — молодыми людьми, которые красиво преодолевают различные препятствия. В прыжках, перекидываниях и сальто предстают в фильме площади Победы и Якуба Коласа, Академия Наук, улица Немига и парк Горького.

Всего было отснято почти 40 сюжетов, в финальный фильм вошло около десятка. Из-за нехватки времени право смонтировать окончательный вариант оставили за собой польские мастера.

Завершить проект планируется презентациями работ в рамках цикла «Из Варшавы в Брюссель вокруг мира». Фильм, созданный минскими студентами, станет своеобразной визитной карточкой столицы за пределами страны.

Кадры из фильма «Минск от рассвета до заката»: