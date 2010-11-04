Принять участие в совместных программах Евросоюза и Беларуси может любой

Беларусь и ЕС уверенно развивают приграничное сотрудничество. Сферы для совместной работы разные: от медицины и образования - до туризма. Так, проект бизнесмена из Гродно одобрен Европейским союзом. Местом его реализации выбран Августовский канал.

Бизнесмен из Гродно Сергей Коледа своё участие в Европейской программе добрососедства и сотрудничества объясняет просто. Несколько лет назад собралась группа единомышленников, желающих развивать в Беларуси активный туризм. Нашли партнёров в Польше, разработали проект, оформили заявку и отправили на рассмотрение в ЕС.

Местом его реализации не случайно выбрали белорусскую часть Августовского канала. Он всегда привлекал к себе иностранных туристов. В Европе проект одобрили.

Сергей Коледа, руководитель туристического проекта «Неизвестная Европа»:

Мы приобрели оборудование, сегодня организовали учебный центр на Августовском канале. Подготавливаем инструкторов, подготавливаем владельцев агроусадеб. То есть, проект как бы уже закончился, но всё продолжается.

Разработаны водные и велосипедные маршруты. Ежегодно сюда приезжают сотни туристов из Польши и Литвы. Кроме того, в Гродно открыли информационный туристический центр.

Пока проект Сергея Коледы «Неизвестная Европа» — один из немногих успешно реализованных в Принёманьи. Причина — отсутствие информации о белорусско-европейских программах сотрудничества. Представители Европейского Союза сегодня решили восполнить этот пробел.

Вячеслав Шелегейко, координатор проектов Представительства ЕС в Республике Беларусь:

Цель этих информационных дней в том, чтобы более подробно познакомить жителей Беларуси, организации из разных регионов Беларуси с возможностями программ сотрудничества ЕС и Беларуси. Приоткрыть окно и показать, что многое уже делается, но многое ещё можно сделать в сотрудничестве.

Возможности сотрудничества безграничны. Уже в конце ноября стартует новая европейская программа трансграничного взаимодействия Польши, Беларуси и Украины. Её бюджет — более 180 миллионов евро. ЕС заинтересован в том, чтобы как можно больше проектов поступало именно из Беларуси. Они готовы оказать любую помощь в оформлении идей, подаче заявки и дальнейшей реализации проектов.

Сергей Коледа, руководитель туристического проекта «Неизвестная Европа»:

У нас ещё много нереализованных мыслей. Как наши партнёры по проекту сказали, что у вас очень много работы. Действительно, это хорошо, что у нас ещё много работы.

Принять участие в совместных программах Европейского союза и Беларуси может любой человек. Главное придумать креативный проект, в любой сфере: от образования до туризма. И обосновать его необходимость, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».