Прямой эфир

Принцесса Диана стала туристическим объектом

22 февраля 2010 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Лондоне появился тур по главным достопримечательностям, связанным с именем принцессы Дианы.

За три часа на автомобиле с шофером и гидом туристы могут посетить объекты, тесно связанные с самыми разными событиями ее жизни. В частности, это квартира, в которой Диана жила до встречи с принцем Чарльзом, госпиталь, где она родила своих сыновей, а также спортивный зал в Челси, который она посещала. В карту маршрута, безусловно, входит и Букингемский дворец, пишет MIGnews.com.

Стоимость такого тура составляет примерно 115 долларов. Для поездок по городу турфирма использует специальные экологические машины.

# Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
18 февраля 2010 08:45

В Несвижском замке появится театральный зал

18 февраля 2010 06:31

Остров в озере возле Мирского замка обретет романтический облик

15 февраля 2010 19:10

Что нужно сделать для того, чтобы отдохнуть на Нарочь туристы приезжали круглый год?