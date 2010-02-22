Принцесса Диана стала туристическим объектом

В Лондоне появился тур по главным достопримечательностям, связанным с именем принцессы Дианы.

За три часа на автомобиле с шофером и гидом туристы могут посетить объекты, тесно связанные с самыми разными событиями ее жизни. В частности, это квартира, в которой Диана жила до встречи с принцем Чарльзом, госпиталь, где она родила своих сыновей, а также спортивный зал в Челси, который она посещала. В карту маршрута, безусловно, входит и Букингемский дворец, пишет MIGnews.com .

Стоимость такого тура составляет примерно 115 долларов. Для поездок по городу турфирма использует специальные экологические машины.