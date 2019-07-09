Приехать на кемпере, залезть в реальный дот, пострелять из танка: чем удивляет иностранцев «Линия Сталина»

Борис Проказов, специалист по работе с клиентами Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: Из ближайшего зарубежья россияне – это основные наши посетители. А после россиян на первом месте Латвия. Очень близко к ним Эстония. Потом с заметным отрывом Литва. Причем, удивительно: Литва, вроде бы близко, а вот из Латвии и Эстонии автобусы за автобусами, экскурсия за экскурсией. Я лично веду такой учет.

А вот из европейцев – немцы на первом месте, потом идут англичане. Возможно, это с Играми связано, у нас много посетителей сейчас из Польши. Раньше немного меня удивляло – Польша рядом, но посещений было не очень много – примерно столько же, как из Украины. Теперь поляки приезжают кемперами и живут у нас.

Кемперов больше всего приезжает из Франции. При чем, приезжает не один-два автодома, а по 16-19 машин. Иногда у нас просто не помещаются на специальной парковке для кемперов, поэтому становятся где-то рядом.