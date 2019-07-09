Приехать на кемпере, залезть в реальный дот, пострелять из танка: чем удивляет иностранцев «Линия Сталина»

Сотрудники Историко-культурного комплекса «Линия Сталина» признаются: с момента начала проведения ІІ Европейских игр гостей стало также заметно больше. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили мемориал.
Сотрудники Историко-культурного комплекса «Линия Сталина» признаются: с момента начала проведения ІІ Европейских игр гостей стало также заметно больше. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили мемориал.
Борис Проказов, специалист по работе с клиентами Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Из ближайшего зарубежья россияне – это основные наши посетители. А после россиян на первом месте Латвия. Очень близко к ним Эстония. Потом с заметным отрывом Литва. Причем, удивительно: Литва, вроде бы близко, а вот из Латвии и Эстонии автобусы за автобусами, экскурсия за экскурсией. Я лично веду такой учет.
А вот из европейцев – немцы на первом месте, потом идут англичане. Возможно, это с Играми связано, у нас много посетителей сейчас из Польши. Раньше немного меня удивляло – Польша рядом, но посещений было не очень много – примерно столько же, как из Украины. Теперь поляки приезжают кемперами и живут у нас.
Кемперов больше всего приезжает из Франции. При чем, приезжает не один-два автодома, а по 16-19 машин. Иногда у нас просто не помещаются на специальной парковке для кемперов, поэтому становятся где-то рядом.
Туристам важно, и их это очень удивляет, что у нас доты настоящие. Я вожу экскурсии, и были случаи, когда переводчик спрашивает – гости говорят: «Это фальшивые или настоящие?».
Стоят настоящие старые радиостанции, настоящий мотор, генератор, все фильтры, пушки, снаряды, чайники. У нас в экспозиции есть даже манекены, которые изображают бойцов. Стоит боец, а у него настоящий пулемет Дегтярева – железный, страшный. Скажем, в пулеметном доте пулеметы стоят, и станок есть – любой из гостей может сесть, посмотреть в амбразуру.
А кроме техники иностранцев очень сильно привлекает то, что на нашем Историко-культурном комплексе есть возможность пострелять из оружия Второй мировой войны. Стрелковая площадка очень востребована. Человек может сам из пулемёта «Максим» три очереди выстрелить, можно даже и больше.
Есть очень необычная услуга – стрельба из зенитки. Два человека – каждый занимает свое место – наводят зенитку по вертикали и горизонтали, и чтобы зенитка начала стрелять, оба стрелка должны нажать педаль. Они нажимают педаль, и зенитка начинает стрелять. Стреляет автоматическим огнем, как и положено. Такого нигде в мире нет.
А, например, стрельба из танка: разве можно себе представить, что в другой какой-то стране можно залезть внутрь танка, сесть на место наводчика, развернуть башню. Причем, смотрите в настоящий танковый прицел. Наводите на нацистский танк, нажимаете спуск, ваш танк стреляет – на нацистском танке взрыв! Такого вообще нигде в мире нет!
Но самые активные туристы, признаётся Борис, вовсе не европейцы. По количеству энергии китайских гостей не превзойдёт никто.
Борис Проказов:
Их привлекает абсолютно все: и любят стрелять, и кататься на танке, и залезть в любой дот – все руками потрогать. У нас на детской площадке стоят БМД и БРДМ. Ну, кто из взрослых будет лазить? Они даже лазят на такие объекты. Им все интересно. Они очень много фотографируются.
Англичане любят все читать. Западная Европа – они настолько спокойно ходят, долго все рассматривают. Они даже поднимаются за часовню, пройдут – посмотрят партизанскую деревню. Обычные туристы прошли, и все. А англичане или французы еще могут подойти к карте: «А что у вас здесь? Что вот это?».
Интересный момент запомнился, связанный со шведским бронетранспортером. У нас в зале ходовой техники есть шведский, плавающий, правда, послевоенный транспортер. И думал, раз он шведский – значит внутри машины написано все по-шведски. И когда у меня была экскурсия со шведами, я подошел к нему. Говорю: «Надеюсь, вам будет приятно у нас в Беларуси прочитать что-нибудь на шведском языке». Они заглянули в кабину и говорят: «Написано по-норвежски».
Посетителям нравится не только то, что экскурсовод одет в советскую военную форму. Как правило, люди во время экскурсии еще и фотографируются. Тут совмещается два дела. Фото на память с советским бойцом, который оказался еще и экскурсоводом.