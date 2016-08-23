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Президент подписал указ, разрешающий иностранцам посещать Августовский канал без виз

23 августа 2016 19:52
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Новости Беларуси. На Августовский канал без визы. Указ, который сегодня был подписан главой государства, разрешает иностранцам посещать туристско-рекреационный парк без въездных документов. Временное пребывание зарубежных граждан на территории Беларуси в данном случае будет ограничено пятью днями. Ожидается, что безвизовое посещение «Августовского канала» будет способствовать увеличению туристического потока, созданию новых рабочих мест, а также привлечению инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм

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