Президент подписал указ, разрешающий иностранцам посещать Августовский канал без виз

Новости Беларуси. На Августовский канал без визы. Указ, который сегодня был подписан главой государства, разрешает иностранцам посещать туристско-рекреационный парк без въездных документов. Временное пребывание зарубежных граждан на территории Беларуси в данном случае будет ограничено пятью днями. Ожидается, что безвизовое посещение «Августовского канала» будет способствовать увеличению туристического потока, созданию новых рабочих мест, а также привлечению инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.