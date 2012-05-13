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Поселок Чисть, который возглавляет удивительный человек Виталий Карлович

13 мая 2012 08:55
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Сегодня пункт назначения нашей программы – Чисть, удивительно чистый и зеленый поселок. За безопасностью размеренной жизни сельчан здесь следят сотрудники пожарной части. А возглавляет ее человек большой силы воли, мужества и скромности — Виталий Карлович.

Депутат местного поселкового Совета депутатов, в прошлом году его имя занесено на  Доску Почета Молодечненского района. А в этом Виталий Викторович получил специальную премию Миноблисполкома «Человек года Минщины». Нам предстоит узнать, за что начальник пожарной части удостоен такой чести.

О своей работе Виталий Карлович рассказывает с присущим ему чувством юмора. Он не очень любит говорить о себе. Зато с удовольствием поведает о своих сотрудниках - людях стойкости и мужества. Про себя они говорят — это не героизм, это просто работа. Наша съемочная группа постаралась узнать - действительно ли в жизни всегда есть место подвигам, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

# Агротуризм # Туризм

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