Польша, Гданьск. Круизный лайнер

Новейший круизный парусник с романтичным названием «Бегущая по волнам», презентованный в Гданьске, специалисты уже назвали шедевром кораблестроения.

Это результат упорной многомесячной работы российских и польских инженеров, дизайнеров, рабочих. Конструкторы поставили перед собой на первый взгляд невыполнимую задачу: объединить комфорт круизного лайнера с атмосферой и маневренностью спортивной яхты.

Результат – ультрасовременный люксовый парусник океанского класса. При длине в 64 метра, осадка корабля чуть больше 3 метров. Это позволяет ему в буквальном смысле бежать по волнам, с легкостью бросать якорь в самых маленьких и уединенных бухтах. Просторные пятизвездочные каюты, небольшое количество пассажиров, изысканная кухня и, конечно же, паруса. Паруса – вовсе не декорация, а движущая сила. Команда парусника уже во всю готовится к первому круизу по просторам Средиземноморья.