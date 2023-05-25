Полоцк – город музеев и истории. Какие выставки точно нужно посетить?

После зрелищ пища духовная. Полоцк – город музеев. Культурную программу можно составить на все выходные. А по воскресеньям послушать орган в Софии. Мы же приглашаем дотянуться до небес в художественной галерее. Выставка стенописи Спасо-Преображенской церкви – божественный арт. Первые фрески в храме появились еще в XII веке по велению Евфросинии Полоцкой. Со временем они потускнели, и мастера записали поверх новые сюжеты. Сначала в 1837 году, затем в 1885. Так появилось несколько слоев – настоящий пантеон.

Олег Юсов, старший научный сотрудник художественной галереи национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Когда в 2000 годы туда пришли музейщики, реставраторы, им стало жалко счищать эти слои, сначала расслаивали масляную живопись фрагментарно, потом научились расслаивать холсты в полном объеме, пока не добрались до старинных фресок XII века. Анастасия Макеева:

Скажите, как в XII веке создавалась эта красота? Олег Юсов:

Если говорить технологически, то фреска создается темперными красками, которая измельчалась до состояния порошка, который смешивался с яичным желтком. Сами сюжеты писались по сырой штукатурке. Здесь можно увидеть орнаменталистику или узоры, а на некоторых даже можно увидеть, что сохранились цвета. Настолько прочный получался состав.

После реставрации благодаря ювелирной работе специалистов масляная живопись XIX века прописалась в галерее. Снятые холсты садили на подготовленную поверхность, дабы придать эффект храмовых стен… Успение Богородицы, Пророк Захарий, святые князья Борис и Глеб. Они как сокровища озаряют гостей. Олег Юсов:

Сюжет когда переписывался, то сохранялась идейная концепция, и потом уже появлялось новое изображение созвучно духу Нового времени, мы видим Георгия Победоносца начала XIX века и конца XIX века в том расположении, в каком они находились в храме. Придя туда, мы увидим фреску XII века, таким образом можно получить полное представление о том, как видели мастера разного времени. Я советую попасть в монастырь, и там уже это становится неоспоримо этот эффект, там есть мощи преподобной Евфросинии. Там можно увидеть крест, который сделан по аналогии того оригинального креста, который был сделан много веков назад.

Дивный арт. В галерее даже можно почувствовать себя фрескистом. Волшебный интерактив под чутким руководством творит чудеса. Каждый из туристов может выбрать понравившийся фрагмент из алтарной части Спасского храма и воплотить XII век. Замешиваем штукатурку и создаем имитацию стены. На ней засияет ангел Гавриил.

Анастасия Крупская, старший научный сотрудник художественной галереи национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Такую смесь мы наносим на наш пенопласт тонким слоем. Далее наносим графью. Графья – это эскиз. Мы набросили наш рисунок. Попробуйте сделать нимб, макайте и проводите аккуратненько. Анастасия Макеева:

И сколько так слоев могли наносить? Анастасия Крупская:

До 8 слоев. Самый первый слой – это был темный и самый последний был белый цвет. Анастасия Макеева:

Ну, как считаете, красавчик получился? Анастасия Крупская:

Конечно, мы с вами потратили буквально 5 минут, но если человек придет на целый час, он пройдет намного больше этапов и больше цветов заложит в эту работу.