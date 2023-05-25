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Полоцк – город музеев и истории. Какие выставки точно нужно посетить?

25 мая 2023 20:09
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После зрелищ пища духовная. Полоцк – город музеев. Культурную программу можно составить на все выходные. А по воскресеньям послушать орган в Софии. Мы же приглашаем дотянуться до небес в художественной галерее. Выставка стенописи Спасо-Преображенской церкви – божественный арт. Первые фрески в храме появились еще в XII веке по велению Евфросинии Полоцкой. Со временем они потускнели, и мастера записали поверх новые сюжеты. Сначала в 1837 году, затем в 1885. Так появилось несколько слоев – настоящий пантеон.

Полоцк – город музеев и истории. Какие выставки точно нужно посетить?-1

Олег Юсов, старший научный сотрудник художественной галереи национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Когда в 2000 годы туда пришли музейщики, реставраторы, им стало жалко счищать эти слои, сначала расслаивали масляную живопись фрагментарно, потом научились расслаивать холсты в полном объеме, пока не добрались до старинных фресок XII века.

Анастасия Макеева:
Скажите, как в XII веке создавалась эта красота?

Олег Юсов:
Если говорить технологически, то фреска создается темперными красками, которая измельчалась до состояния порошка, который смешивался с яичным желтком. Сами сюжеты писались по сырой штукатурке. Здесь можно увидеть орнаменталистику или узоры, а на некоторых даже можно увидеть, что сохранились цвета. Настолько прочный получался состав.

Полоцк – город музеев и истории. Какие выставки точно нужно посетить?-4

После реставрации благодаря ювелирной работе специалистов масляная живопись XIX века прописалась в галерее. Снятые холсты садили на подготовленную поверхность, дабы придать эффект храмовых стен… Успение Богородицы, Пророк Захарий, святые князья Борис и Глеб. Они как сокровища озаряют гостей.

Олег Юсов:
Сюжет когда переписывался, то сохранялась идейная концепция, и потом уже появлялось новое изображение созвучно духу Нового времени, мы видим Георгия Победоносца начала XIX века и конца XIX века в том расположении, в каком они находились в храме. Придя туда, мы увидим фреску XII века, таким образом можно получить полное представление о том, как видели мастера разного времени. Я советую попасть в монастырь, и там уже это становится неоспоримо этот эффект, там есть мощи преподобной Евфросинии. Там можно увидеть крест, который сделан по аналогии того оригинального креста, который был сделан много веков назад. 

Полоцк – город музеев и истории. Какие выставки точно нужно посетить?-7

Дивный арт. В галерее даже можно почувствовать себя фрескистом. Волшебный интерактив под чутким руководством творит чудеса. Каждый из туристов может выбрать понравившийся фрагмент из алтарной части Спасского храма и воплотить XII век. Замешиваем штукатурку и создаем имитацию стены. На ней засияет ангел Гавриил.

Полоцк – город музеев и истории. Какие выставки точно нужно посетить?-10

Анастасия Крупская, старший научный сотрудник художественной галереи национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Такую смесь мы наносим на наш пенопласт тонким слоем. Далее наносим графью. Графья – это эскиз. Мы набросили наш рисунок. Попробуйте сделать нимб, макайте и проводите аккуратненько.

Анастасия Макеева:
И сколько так слоев могли наносить?

Анастасия Крупская:
До 8 слоев. Самый первый слой – это был темный и самый последний был белый цвет.

Анастасия Макеева:
Ну, как считаете, красавчик получился?

Анастасия Крупская:
Конечно, мы с вами потратили буквально 5 минут, но если человек придет на целый час, он пройдет намного больше этапов и больше цветов заложит в эту работу.

Полоцк – город музеев и истории. Какие выставки точно нужно посетить?-13

Анастасия Макеева:
Я думаю, что такая терапия и вдохновляет, и заряжает, что люди говорят?

Анастасия Крупская:
Им очень нравится, это уникальный проект, и этот образ у нас остается в галерее, они его подписывают, и другие люди его могут увидеть.

Волшебство рядом. В изумрудных лесах, шелковых реках. На планете Беларусь много удивительных местечек.

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# Музеи # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

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