Подвесной мост над Неманом. Почему его сравнивают с мостом в Сан-Франциско?

Словно птица в полете. Воспарить над Неманом поможет подвесной мост. Воздушная тропа – чудо инженерной мысли и маст-хэв для туристов. Он очарователен в любое время года. Здесь нужно побывать, чтобы влюбиться в белорусский космос и обрести крылья. А еще загадать желание и сделать нереальные снимки на рассвете и закате.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь вот ощущение, как в зарубежных фильмах, правда?