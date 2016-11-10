Первый белорусско-латвийский туристический бизнес-форум пройдет в Минске 10 ноября

Новости Беларуси. 10 ноября в Минске пройдет первый белорусско-латвийский туристический бизнес-форум. Он организован во время Дней прибалтийской страны в Минске.

Во встрече деловых кругов также примет участие министр экономики Латвии, который находится с визитом в Беларуси.

Гостей форума познакомят со знаковыми историческими местами Синеокой, презентуют туристический потенциал нашей страны. В свою очередь бизнесмены из Прибалтики расскажут об этой отрасли в Латвии, о предстоящих культурных событиях и достопримечательностях Риги, Юрмалы и других городов страны. Бизнесмены смогут обменяться контактами и наладить сотрудничество, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.