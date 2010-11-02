Переводчик с собачьего языка на английский можно приобрести в Акихабаре

Отношение к путешествиям и к путешественникам у японцев особое. Они очень любят совершать поездки внутри своей страны. Куда бы вы не отправились: всюду вам будут встречаться группы японских туристов. Коль в Японии знают толк в путешествиях, то и для гостей своей страны они стараются по полной программе.

Есть в Токио район Акихабара, где продаются новейшие образцы электронной техники. Сотни маленьких и огромных магазинов, доверху набитых телевизорами, магнитофонами, холодильниками, пылесосами, компьютерами, фотоаппаратами. Быть может, вам интересно, о чем в данный момент думает ваша собака? Тогда вам точно надо в Акихабара, где вы сможете приобрести переводчик для своего любимца (с собачьего на английский), сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

В этом районе цены ниже, чем в обычных японских магазинах. Секрет дешевизны заключается в том, что новейшую продукцию магазины получают прямо с заводов. Но даже если вы не намерены обзаводиться японской электротехникой, визит в Акихабара стоит затраченного времени. Акихабара – выставка современных достижений в электронике, то, что появится в наших магазинах в лучшем случае лишь через несколько месяцев, а может быть – и лет.