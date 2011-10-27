Парусный центр появится на берегу Минского моря

Этот проект станет одним из крупнейших в белорусской туриндустрии.

Сегодня во всех регионах страны возводятся туристические комплексы, и, прежде всего, это гостиницы. Больше всего отелей построят в Минске к 2014 году, когда белорусская столица примет у себя гостей и участников чемпионата мира по хоккею. Причем, большинство гостиниц возведут за счет средств инвесторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот строительство спортивных комплексов, как правило, берет на себя государство. Так, в Молодечно появился комплекс с ледовой ареной, спортзалом, бассейном и аквапарком.