Прямой эфир

Парусный центр появится на берегу Минского моря

27 октября 2011 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этот проект станет одним из крупнейших в белорусской туриндустрии.

Сегодня во всех регионах страны возводятся туристические комплексы, и, прежде всего, это гостиницы. Больше всего отелей построят в Минске к 2014 году, когда белорусская столица примет у себя гостей и участников чемпионата мира по хоккею. Причем, большинство гостиниц возведут за счет средств инвесторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот строительство спортивных комплексов, как правило, берет на себя государство. Так, в Молодечно появился комплекс с ледовой ареной, спортзалом, бассейном и аквапарком.

# Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
21 октября 2011 15:58

Хостелы в Минске

11 октября 2011 18:33

Семь чудес Беларуси: Мирский замок

05 октября 2011 17:50

Из-за забастовки авиадиспетчеров из Греции не может вылететь группа белорусских туристов