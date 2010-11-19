Отдых во Вьетнаме: на пляже можно купить килограмм жемчуга за 5 долларов

Поездка во Вьетнам в самом начале зимы – особое удовольствие. Именно сейчас на берегах Южно-китайского моря самый пик сезона. Стоят исключительно солнечные дни, а температура воздуха редко опускается ниже плюс 30 градусов.

Вьетнам сразу начинает сводить с ума, влюбляя вас в свою сумасшедшую смесь всего на свете. Первое, что непременно бросается в глаза – причудливый стилистический коктейль. Бывшая французская колония унаследовала от своих хозяев европейскую архитектуру, кухню и христианство. От французов вьетнамцам достались и привычка пить кофе, часами просиживая в кафе, умеренность и доброжелательность при торге. Никто не станет бежать за вами 3 квартала, пытаясь впарить ненужный сувенир. Все чинно, скромно и благородно. Но о том, что вы все таки в Азии вам постоянно будет напоминать дорожный трафик. В Сайгоне зарегистрировано 4 миллиона мотобайков. Поэтому переходить дорогу приходится не иначе, как с закрытыми глазами, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Хошимин в наши дни второй по значимости город Вьетнама, до 1975 года он назывался Сайгон и именно его, как правило, первым видит турист, приехавший в страну. Современный Вьетнам без Сайгона представить невозможно, его называют душой и сердцем страны. Причудливое, непостижимое смешение восточного и западно-европейского создают особый, ни с чем не сравнимым колорит. Сегодня по официальным данным здесь живет 6, а по неофициальным, 12 миллионов человек. Хотя на самом деле наверняка и того больше. Когда-то это место изысканной архитектурой и живописными изысканными аллеями напоминало тихую провинцию на юге Франции. Но в результате значительного притока иностранных инвестиций и строительного бума, теперь Сайгон – это город небоскребов, роскошных гостинец и красочных магазинов. Пешие прогулки по центральным улицам способны доставить массу удовольствия кому угодно. Даже тем, кто гулять не любит. Вы сполна прочувствуете атмосферу этого уникального города, которая, несмотря ни на что, осталась неизменной с колониальных времен.

В качестве настоятельной рекомендации советуем посетить Собор Сайгонской Богоматери. Это единственная в мире точная, хоть и несколько уменьшенная копия знаменитого Собора Парижской Богоматери, наполненная светом и пестрыми красками площадь перед собором всегда полна самого разного народа. Сайгон дышит экзотикой, чье присутствие наложило отпечаток практически на все, включая уличные рынки, летние кафе и современные пабы, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

А вот с качеством дорог и правилами вождения в Сайгоне, как и во всем Вьетнаме, дела обстоят, мягко говоря, не просто. Общественный транспорт развит слабо, брать машину в аренду не советуют. Дорожная полиция в буквальном смысле слова охотится за иностранцами за рулем. Узкие дороги зачастую находятся в ужасном состоянии, постоянно загружены мопедами, сельхоз техникой, домашними животными и велосипедистами. При этом правил дорожного движения не соблюдает никто, а мест для парковки нет нигде. Именно по этим причинам передвигаться по городу удобнее всего на такси. Помните, что в большинстве случаев следует согласовывать цену поездки заранее. Местные водители очень любят подзаработать на туристах, взвинчивают цену в три или даже в 5 раз. Торговаться просто необходимо, стоимость проезда должна составлять не более 1$ за 15 минут езды.

Шоппинг во Вьетнаме невероятно богат и разнообразен, что уже говорить о ценах. Вьетнам – очень дешевая страна даже для худого кошелька. Поразительные, сверх экзотические сувениры стоят в буквальном смысле копейки. Но в первую очередь нужно покупать жемчуг. Есть здесь и копеечный жемчуг, но есть и хороший, высокого качества. На пляже можно за 5 долларов купить килограмм. Но надо быть бдительными, потому что бывают и подделки. Также в качестве сувениров из Вьетнама можно привозить лаковые изделия: деревянная посуда, покрытая лаком, различные картинки, миниатюры. Вьетнам славить своим потрясающим кофе с шоколадным привкусом.

Если вы не собираетесь обсуждать с вьетнамцами трактаты Карла Маркса, то языка жестов в торговой лавке будет вполне достаточно. Самое замечательное – даже если вы уже имеете представление о дешевизне вьетнамских курортов, к концу поездки все равно останутся не истраченные деньги.

Самый популярный курорт во Вьетнаме называется Фантхиет, ну а местные жители нарекли это место вьетнамскими Гавайями. Это тихое и спокойное место, окруженное песчаными дюнами, соснами и пальмами. Хорош для семейного отдыха, а также для страстных любителей серфинга.

Расположен всего в трех часах неспешной езды на кондиционированном микроавтобусе от Хошимина. Представляет собой пляжи и отели, разбросанные вдоль побережья. У каждого отеля здесь есть свой пляж с белым песком, оборудованный бесплатными лежаками и зонтиками. Особенностью является то, что почти все отели предлагают размещение в бунгало или виллах, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Когда ветер становится сильнее, а это происходи с завидной периодичностью, побережье становится Меккой для любителей виндсервинга и кайтинга. Море интересно еще и тем, что здесь 2 прилива и отлива каждый день. Абсолютно разные каждый день. Только рыбаки знают, какое море будет завтра. В основном, море спокойное до обеда. После 12 дня поднимается волна, должны быть любители попрыгать на волнах. Море абсолютно безопасное. Все акул уже выловили, остались мелкие медузы, но они никому вреда не приносят.

В самом начале туристического бума во Вьетнаме, лет 7-10 назад, застройка на Фантхиете велась хаотично. Поэтому даже отели трех звезд, коих здесь абсолютное большинство, располагаются на первой береговой линии и имеют собственный пляж. Инфраструктура активно развивается. Постоянно надо интересоваться новыми отелями. Остается надеяться, что вьетнамцам удастся удержать и цены на прежнем уровне.

Вьетнамские 3 звезды по европейским мерка – твердая четверка, 4 соответствуют 5 звездам. Территории отелей достаточно небольшие. Количество номеров отелей до 20 и максимально 100. Никогда не бывает очереди за шезлонгами, номерки за полотенцем: пока все свободно.