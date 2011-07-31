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Отдых в Беларуси. Белорусские замки, агротуризм и экологические тропы

31 июля 2011 16:59
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Отдых в Беларуси. Белорусские замки, агротуризм и экологические тропы-1

Оксана Бичун, сотрудник туристического агентства:
В Беларусь стало ездить модно среди иностранцев. Наверное, нет таких комфортабельных люксовых в большинстве своём номеров, но в то же время белорусские гостеприимство и радушие, натуральность природы – это и привлекает наших иностранных гостей.

Дворцов, замков и исторических руин у нас не так и много. Но заморских гостей манят иные радости. Даже наши соседи-москвичи с удовольствием приезжают в Беларусь, чтобы насладиться прелестями деревенской жизни. Покормить живую козу, попить парного молока — оказывается, простые радости стали экзотикой для жителей мегаполисов.

Отдых в Беларуси. Белорусские замки, агротуризм и экологические тропы-4

Отдых в Беларуси. Белорусские замки, агротуризм и экологические тропы-6

Отдых в Беларуси. Белорусские замки, агротуризм и экологические тропы-8

Оксана Бичун, сотрудник туристического агентства:
Для некоторых иностранцев это уже диковинка — сохранение сельского хозяйства, возможность пожить в быту и посмотреть на это. И то, что сегодня есть такие тенденции в нашем агротуризме — это очень радует и это приветствуется.

Развивается в Беларуси и совершенно особое направление туризма. Даже наши соотечественники с удовольствием ездят в места, которые славятся своими мистическими историями: Белая панна Гольшан, Чёрная панна Несвижа — призраки всегда и везде были приманкой для туристов. А в Беларуси таких историй немало.

Отдых в Беларуси. Белорусские замки, агротуризм и экологические тропы-11

Отдых в Беларуси. Белорусские замки, агротуризм и экологические тропы-13

Тем же, кто ищет уединённые уголки живой природы, стоит отправиться в белорусские заповедники. О красотах Беловежской пущи и Нарочи знают все, но кроме них существует ещё немало мест, где можно красиво и с пользой отдохнуть.

Оксана Бичун, сотрудник туристического агентства:
Радует то, что завоёвывает популярность и Припятский заповедник. Прежде всего тем, что у него очень большая территория — сегодня она уже ухоженная, там богатые флора и фауна. Людям предоставляется масса возможностей для отдыха на природе.

Отдых в Беларуси. Белорусские замки, агротуризм и экологические тропы-16

Новое направление — экологические тропы. Это маршруты, как правило пешие, проложенные в экологически чистых районах. В Беларуси это движение только набирает силу, но несколько таких троп уже существует, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Оксана Бичун, сотрудник туристического агентства:
Пользуются особым спросом летние палаточные лагеря, а также экологические маршруты, которые можно пройти самостоятельно — та же экологическая тропа в Силичах, и в Березинском заповеднике, где есть велосипедные тропинки и сплавы, Августовский канал. Всё это в пределах нашей республики, доступно и по цене, и по качеству.

Отдых в Беларуси. Белорусские замки, агротуризм и экологические тропы-19

# Агротуризм # Туризм

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