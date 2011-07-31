Отдых в Беларуси. Белорусские замки, агротуризм и экологические тропы

Оксана Бичун, сотрудник туристического агентства:

В Беларусь стало ездить модно среди иностранцев. Наверное, нет таких комфортабельных люксовых в большинстве своём номеров, но в то же время белорусские гостеприимство и радушие, натуральность природы – это и привлекает наших иностранных гостей. Дворцов, замков и исторических руин у нас не так и много. Но заморских гостей манят иные радости. Даже наши соседи-москвичи с удовольствием приезжают в Беларусь, чтобы насладиться прелестями деревенской жизни. Покормить живую козу, попить парного молока — оказывается, простые радости стали экзотикой для жителей мегаполисов.

Оксана Бичун, сотрудник туристического агентства:

Для некоторых иностранцев это уже диковинка — сохранение сельского хозяйства, возможность пожить в быту и посмотреть на это. И то, что сегодня есть такие тенденции в нашем агротуризме — это очень радует и это приветствуется. Развивается в Беларуси и совершенно особое направление туризма. Даже наши соотечественники с удовольствием ездят в места, которые славятся своими мистическими историями: Белая панна Гольшан, Чёрная панна Несвижа — призраки всегда и везде были приманкой для туристов. А в Беларуси таких историй немало.

Тем же, кто ищет уединённые уголки живой природы, стоит отправиться в белорусские заповедники. О красотах Беловежской пущи и Нарочи знают все, но кроме них существует ещё немало мест, где можно красиво и с пользой отдохнуть. Оксана Бичун, сотрудник туристического агентства:

Радует то, что завоёвывает популярность и Припятский заповедник. Прежде всего тем, что у него очень большая территория — сегодня она уже ухоженная, там богатые флора и фауна. Людям предоставляется масса возможностей для отдыха на природе.