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Остров Сахалин своими очертаниями напоминает рыбу, поэтому там много рыбы?

07 февраля 2011 17:23
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Сахалин – один из крупнейших островов в мире. Расположен он на Дальнем Востоке России, в Тихом океане. Здесь ловят рыбу в промышленных масштабах и так, для себя, на засол. Кроме того, активно добывают углеводороды, столь ценные в современном мире нефть и газ. Видимо, по этим причинам на улицах сахалинских городов так много дорогих иномарок.

Это о Сахалине с начала декабря по конец марта включительно так часто говорят в новостях, когда на острове бушует очередной снежный буран. В связи с чем авиационное сообщение и паромная переправа бывают прерваны. Правда, самих сахалинцев столь тревожные новости мало беспокоят. Они давно привыкли к таким природным катаклизмам. И, кажется, даже научились получать от такой особенности островной погоды массу удовольствий, сообщает телеканал «Столичное телевидение».

Фото. Остров Сахалин своими очертаниями напоминает рыбу, поэтому там много рыбы?

Фото. Остров Сахалин своими очертаниями напоминает рыбу, поэтому там много рыбы?

Фото. Остров Сахалин своими очертаниями напоминает рыбу, поэтому там много рыбы?

Например, обилие снега и мягкий климат (на Сахалине бывает сильных морозов) делают Сахалин идеальным местом для любителей зимних видом спорта. К слову, главный местный горнолыжный курорт «Горный воздух» оборудованный по последней моде,  расположен от центра островной столицы всего в 10 минутах езды на общественном транспорте.

Если посмотреть на карту или из космоса, то хорошо видно, что своими очертаниями остров Сахалин похож на гигантскую рыбу. Кстати, именно рыба в разных видах, а также всевозможные морепродукты, являются основой ежедневного питания островитян.

Фото. Остров Сахалин своими очертаниями напоминает рыбу, поэтому там много рыбы?

Фото. Остров Сахалин своими очертаниями напоминает рыбу, поэтому там много рыбы?

Если вы сейчас, почти наверняка, завтракаете омлетом или яичницей, то там с утра обычно едят то, что добыли собственноручно, с помощью рыбалки. Так уж в этих краях заведено: что сам поймал, то и съел. Жарения корюшка – идеальна для завтрака. Процесс приготовления очень прост: обволакиваем рыбу в муке и обжариваем на сильном огне по 5 минут с каждой стороны. Это блюдо полезное, питательное и очень вкусное.

# Туризм

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