Остров Сахалин своими очертаниями напоминает рыбу, поэтому там много рыбы?

Сахалин – один из крупнейших островов в мире. Расположен он на Дальнем Востоке России, в Тихом океане. Здесь ловят рыбу в промышленных масштабах и так, для себя, на засол. Кроме того, активно добывают углеводороды, столь ценные в современном мире нефть и газ. Видимо, по этим причинам на улицах сахалинских городов так много дорогих иномарок.

Это о Сахалине с начала декабря по конец марта включительно так часто говорят в новостях, когда на острове бушует очередной снежный буран. В связи с чем авиационное сообщение и паромная переправа бывают прерваны. Правда, самих сахалинцев столь тревожные новости мало беспокоят. Они давно привыкли к таким природным катаклизмам. И, кажется, даже научились получать от такой особенности островной погоды массу удовольствий, сообщает телеканал «Столичное телевидение».

Например, обилие снега и мягкий климат (на Сахалине бывает сильных морозов) делают Сахалин идеальным местом для любителей зимних видом спорта. К слову, главный местный горнолыжный курорт «Горный воздух» оборудованный по последней моде, расположен от центра островной столицы всего в 10 минутах езды на общественном транспорте.

Если посмотреть на карту или из космоса, то хорошо видно, что своими очертаниями остров Сахалин похож на гигантскую рыбу. Кстати, именно рыба в разных видах, а также всевозможные морепродукты, являются основой ежедневного питания островитян.

Если вы сейчас, почти наверняка, завтракаете омлетом или яичницей, то там с утра обычно едят то, что добыли собственноручно, с помощью рыбалки. Так уж в этих краях заведено: что сам поймал, то и съел. Жарения корюшка – идеальна для завтрака. Процесс приготовления очень прост: обволакиваем рыбу в муке и обжариваем на сильном огне по 5 минут с каждой стороны. Это блюдо полезное, питательное и очень вкусное.