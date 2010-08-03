Остров Маврикий входит в элитный клуб райских уголков планеты

Лететь придется долго и как минимум с одной пересадкой. Первое, что бросается в глаза на острове – идеальное состояние местных автомагистралей.

Дороги хорошие, нор разглядеть что-то очень сложно. Дело в том, что все красоты закрывает плотная стена высокорастущего сахарного тростника, который выше человеческого роста. Кстати, тростник и есть главное достояние острова Маврикий. Его плантациями занята большая часть острова.

Тростниковый сахар достоин повышенного внимания. Темные сорта можно использовать как десерт, настолько они хороши и необычны на вкус. Поэтому сахар и есть основной сувенир, который путешественники привозят с Маврикий.

Назвать Маврикий чрезмерно дорогим курортом было бы несправедливо. Кроме дорогих отелей имеются и недорогие гостиницы, заселенные, в основном, немецкими пенсионерами. Они перебираются на теплое море в зимний период и живут на Маврикии до нескольких месяцев.

Главный в году религиозный праздник на острове посвящен богу Шива, скульптура которого возвышается над священным озером. Здесь верующие островитяне индуисты совершают обряд омовения, молятся и оставляют Шиве дары.

Многие паломники идут на этот праздник пешком несколько дней, на машине от побережья можно добраться меньше, чем за час.

Еще одна знаковая достопримечательность, которую показывают всем гостям острова – один из пяти водопадов. Вода, кстати, вытекает из того самого священного озера. В хорошую погоду на водопаде можно купаться.

Уже в 7 вечера на остров опускается черная мгла. В храме у священного озера – кульминация праздничных торжеств. Ощущение такое, что находишся не на Маврикии, а где-то в Индии: так сильны традиции и культура этой страны на острове. Настроение под стать событию – все чинно и торжественно.