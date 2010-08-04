Остров Крит (Греция): первым туристом на острове был Зевс

Если у кого-нибудь когда-нибудь возникнет идея присвоить странам Европы разные титулы, то самой деловой назовут Англию, романтичной Францию, богатой Швейцарию, а вот самой древней и загадочной – конечно же Грецию.

Испокон веков на этих берегах переплетаются Восток и Запад. Греция, подарившая миру Олимпийские игры и демократию, бережно хранит традиции и культуру прежних поколений. Это дает возможность каждому туристу прикоснуться к живой истории человечества.

Но Греция – это не просто грандиозный музей под открытым небом, это уникальное место для наиболее полноценного отдыха, приятно сочетающее в себе множество памятников древнейшей цивилизации, яркое солнце, теплый климат, чистый горный воздух, прозрачное море, живописное побережье и великолепный европейского уровня сервис.

Первым туристом на острове Крит стал сам Зевс. По преданию, обернувшись быком, он похитил красавицу Европу и привез ее именно сюда. Даже высокомерную царицу так поразила красота этих мест, что она воспылала к грозному предводителю греческих богов.

В наши дни влюбленных на Крите только прибавляется. Здесь часто можно встретить молодоженов, приезжающих со всего света. Пожилые пары с удовольствием романтично гуляют тут.

Богатая история острова, по земле которого прошли турки, арабы, венецианцы, оставила на Крите памятники разных эпох. Природа Крита столь же удивительна и разнообразна, как и история. Небольшая площадь острова позволяет объехать все достопримечательности на автомобиле. На острове расположено огромное количество отелей, рассчитанных на разную публику.