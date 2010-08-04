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Остров Крит (Греция): первым туристом на острове был Зевс

04 августа 2010 09:57
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Если у кого-нибудь когда-нибудь возникнет идея присвоить странам Европы разные титулы, то самой деловой назовут Англию, романтичной Францию, богатой Швейцарию, а вот самой древней и загадочной – конечно же Грецию.

Испокон веков на этих берегах переплетаются Восток и Запад. Греция, подарившая миру Олимпийские игры и демократию, бережно хранит традиции и культуру прежних поколений. Это дает возможность каждому туристу прикоснуться к живой истории человечества.

Фото. Остров Крит

Фото. Остров Крит

Фото. Остров Крит

Фото. Остров Крит

Но Греция – это не просто грандиозный музей под открытым небом, это уникальное место для наиболее полноценного отдыха, приятно сочетающее в себе множество памятников древнейшей цивилизации, яркое солнце, теплый климат, чистый горный воздух, прозрачное море, живописное побережье и великолепный европейского уровня сервис.

Первым туристом на острове Крит стал сам Зевс. По преданию, обернувшись быком, он похитил красавицу Европу и привез ее именно сюда. Даже высокомерную царицу так поразила красота этих мест, что она воспылала к грозному предводителю греческих богов.

В наши дни влюбленных на Крите только прибавляется. Здесь часто можно встретить молодоженов, приезжающих со всего света. Пожилые пары с удовольствием романтично гуляют тут.

Фото. Остров Крит

Фото. Остров Крит

Фото. Остров Крит

Фото. Остров Крит

Фото. Остров Крит

Богатая история острова, по земле которого прошли турки, арабы, венецианцы, оставила на Крите памятники разных эпох. Природа Крита столь же удивительна и разнообразна, как и история. Небольшая площадь острова позволяет объехать все достопримечательности на автомобиле. На острове расположено огромное количество отелей, рассчитанных на разную публику.

# Туризм

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