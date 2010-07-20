Остров Фунзи (Индийский океан): один из лучших частных островов на планете

Крохотный островок Фунзи в Индийском океане. Для того, чтобы попасть на этот островок, нужно не мало времени. Перелет с 2 посадками занимает 11 часов. Потом надо держать путь на Юг страны. Последний участок – 30 минут на скоростной лодке.

На причале всех новый гостей встречает сам управляющий (остров-то частный), он же владелец отеля и хозяин острова. Первое, что сразу бросается в глаза – полное отсутствие бытового глянца, присущего всем люксовым курортам мира. Главная концепция острова: естественность во всем. То есть, как оно было до отеля, так и остается по сию пору. Например, брошенные, почти сгнившие лодки.

Более того, сам отель не построен, а почти гармонично вплетен в остров. Бунгало и шале будто бы тоже были всегда. С первого взгляда кажется, что здесь нет и намека на заявленные 7 звезд. Все так, как и должно быть в африканской лачуге. Конечно, не простолюдина, а вождя племени.

Однако, первое впечатление оказывается обманчивым. Приглядевшись понимаешь: с виду неказистые интерьеры и есть ни что иное, как самый настоящий колониальный шик. Ведь даже стаканчики для зубных щеток в ванне из настоящей слоновой кости и сделаны вручную. Холодильников в обычном понимании здесь нет. Зато есть пластиковые ларцы-термосы. В них хранится все самое необходимое в экваториальном климате: газировка, пресная вода, лед, бутылка игристого вина.

На Фунзе эксклюзивно абсолютно все, в том числе и распорядок дня. Завтрак ровно в 7.00 из яиц и овсяной каши. Каждый день в 11.00 дня обязателен ланч, прямо на берегу. После чего необходимо самоотверженно предаться неге. Этот остров занимает 6 место в перечне лучших частных островов на планете