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Остров Фунзи (Индийский океан): один из лучших частных островов на планете

20 июля 2010 12:27
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Крохотный островок Фунзи в Индийском океане. Для того, чтобы попасть на этот островок, нужно не мало времени. Перелет с 2 посадками занимает 11 часов. Потом надо держать путь на Юг страны. Последний участок – 30 минут на скоростной лодке.

На причале всех новый гостей встречает сам управляющий (остров-то частный), он же владелец отеля и хозяин острова. Первое, что сразу бросается в глаза – полное отсутствие бытового глянца, присущего всем люксовым курортам мира. Главная концепция острова: естественность во всем. То есть, как оно было до отеля, так и остается по сию пору. Например, брошенные, почти сгнившие лодки.

Фото. Остров Фунзе, Индийский океан

Фото. Остров Фунзе, Индийский океан

Фото. Остров Фунзе, Индийский океан

Фото. Остров Фунзе, Индийский океан

Более того, сам отель не построен, а почти гармонично вплетен в остров. Бунгало и шале будто бы тоже были всегда. С первого взгляда кажется, что здесь нет и намека на заявленные 7 звезд. Все так, как и должно быть в африканской лачуге. Конечно, не простолюдина, а вождя племени.

Однако, первое впечатление оказывается обманчивым. Приглядевшись понимаешь: с виду неказистые интерьеры и есть ни что иное, как самый настоящий колониальный шик. Ведь даже стаканчики для зубных щеток в ванне из настоящей слоновой кости и сделаны вручную. Холодильников в обычном понимании здесь нет. Зато есть пластиковые ларцы-термосы. В них хранится все самое необходимое в экваториальном климате: газировка, пресная вода, лед, бутылка игристого вина.

Фото. Остров Фунзе, Индийский океан

Фото. Остров Фунзе, Индийский океан

Фото. Остров Фунзе, Индийский океан

На Фунзе эксклюзивно абсолютно все, в том числе и распорядок дня. Завтрак ровно в 7.00 из яиц и овсяной каши. Каждый день в 11.00 дня обязателен ланч, прямо на берегу. После чего необходимо самоотверженно предаться неге. Этот остров занимает 6 место в перечне лучших частных островов на планете

# Туризм

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