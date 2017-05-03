Около 1200 кемперов из 16 стран собрал в Минске международный слет караванеров

Новости Беларуси. Белорусский бизнес обратит внимание на развитие инфраструктуры для караванинга. Этот вид туризма в домах на колесах популярен в США и Европе, а сейчас переживает настоящий бум. В Германии, например, автокемпинги по наполняемости опередили отели. В Беларуси уже насчитывается 40 паркингов для автокемперов. Организация комфортного отдыха на колесах требует минимальных вложений, а наш транзитный потенциал сулит солидные дивиденды. В подтверждение тому – прошедший в эти выходные в Минске международный слет караванеров. Он собрал около 1200 кемперов из 16 стран.

Владимир Рудой, председатель кемпингов в Беларуси: Сейчас в Европе отдых на природе – это тренд. Развитие бизнеса, связанное с автотуризмом, составляет порядка 10-12% в год. Это для страны, для Европы неимоверные темпы. И таких темпов не было после войны. Народ понимаем, что безопасность и природа – это очень здорово.

Сергей Могилко, караванер (Украина): Очень нравится, что это караванерское движение растет, численность экипажей в этот раз увеличилось в разы. Понравилась работа даже таможенной службы. Очень радуют ваши дороги. Просто супер.

Максим Овчинников, караванер (Россия):

Много автозаправочных комплексов, на которых уже начинают образовываться места для краткосрочной стоянки такого плана автомобилей, где обеспечен залив холодной водой, подключение к электроэнергии. Вчера мы купались в аквапарке, и нам не надо никуда переезжать, думать, где мы будем ночевать сегодня, искать какие-то гостиницы. Мы спокойно пришли, остались на ночевку в своем домике. С утра позавтракали и дальше будем путешествовать в сторону новых впечатлений по вашей прекрасной стране.

Многие из участников слета исколесили полмира. Не торопятся уезжать и из Беларуси. Тем более участникам ралли караванеров выдали бесплатные 20-дневные визы. Кто-то разбил лагерь у столичного аквапарка, кто-то отправился путешествовать и знакомиться с достопримечательностями в разных уголках нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.