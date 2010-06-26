Объем туристических услуг в Нарочанском крае вырастет в семь раз

Беларусь разрабатывает новую программу развития Нарочанского края. Сегодня Совет министров посетил детский оздоровительный лагерь «Зубрёнок», а также санаторий «Спутник».

В ближайшие 5 лет в этом регионе реализуют проект по развитию курортной зоны. Здесь построят и реконструируют объекты здравоохранения, физкультуры и спорта, повысят качество сферы обслуживания. Запланировано также обустройство поселка Нарочь. Изменится внешний облик гостиницы, а также появится сафари-парк и целый комплекс развлечений на воде. Новый импульс развитию Нарочанского региона, по словам вице-премьера Виктора Бури, придаст и создание крупного санаторно-оздоровительного и туристического центра европейского уровня.

Отличием новой программы от предыдущих, станет привлечение частных инвестиций. На реализацию необходимо порядка 420 миллиардов белорусских рублей. Поэтому для частного бизнеса здесь создадут выгодные условия.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Все предстоящее пятилетие субъекты хозяйствования, которые будут здесь функционировать, не будут платить налог на прибыль, земельный налог и налог на недвижимость. Я считаю, что это достаточно хороший стимул для того, чтобы стать на ноги и получить старт для последующего развития.

За время реализации программы в семь раз увеличится объём оказываемых туристических услуг. Число мест в гостиницах увеличится в три раза, а выручка – почти в четыре. А также, за счёт благоустройства береговых линий, в стране получат развитие новые виды спорта.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

У меня много друзей, которые занимаются дайвингом или подводной рыбалкой, приезжают с удовольствием на Нарочь. Есть знакомые в Германии, Голландии, которые тоже хотят попробовать этот вид отдыха. Акватория озера Нарочь позволяет заниматься и парусным спортом. Цель этой программы — создать еще более сильную инфраструктуру, чтобы сделать этот край более привлекательным.