Нясвіжскі замак плануюць поўнасцю адкрыць для наведвальнікаў ужо ў ліпені

Ім неабходна аднавіць радзівілаўскую ляпніну, пазалоту, насценны жывапіс, дзясяткі камінаў і печаў. Гэта вельмі і вельмі складаная праца. Зараз спецыялісты займаюцца фрэскамі XVIII стагоддзя – у княжацкіх пакоях і на параднай лесвіцы.
На завяршэнне рэканструкцыі сёлета неабходна асвоіць 20 мільярдаў рублёў. Нясвіжскі комплекс уключаны ў дзяржаўную інвестпраграму, паведамляе карэспандэнт телекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».
Паралельна з рэстаўрацыяй працягваецца праца па напаўненні экспазіцыі палацава-паркавага комплексу. Увогуле, аднаўленне замка ідзе з апярэджаннем. І, паводле будаўнікоў, да першага ліпеня закрытымі ў палацы застануцца ўсяго тры залы.