Прямой эфир

Нясвіжскі замак плануюць поўнасцю адкрыць для наведвальнікаў ужо ў ліпені

07 февраля 2011 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дарэчы, на рэканструкцыю ансамбля пайшло 10 год. Зараз усе асноўныя будаўнічыя работы выкананы, цяпер «на вахту» заступілі рэстаўратары.

Ім неабходна аднавіць радзівілаўскую ляпніну, пазалоту, насценны жывапіс, дзясяткі камінаў і печаў. Гэта вельмі і вельмі складаная праца. Зараз спецыялісты займаюцца фрэскамі XVIII стагоддзя – у княжацкіх пакоях і на параднай лесвіцы.

На завяршэнне рэканструкцыі сёлета неабходна асвоіць 20 мільярдаў рублёў. Нясвіжскі комплекс уключаны ў дзяржаўную інвестпраграму, паведамляе карэспандэнт телекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Паралельна з рэстаўрацыяй працягваецца праца па напаўненні экспазіцыі палацава-паркавага комплексу. Увогуле, аднаўленне замка ідзе з апярэджаннем. І, паводле будаўнікоў, да першага ліпеня закрытымі ў палацы застануцца ўсяго тры залы.

# Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Сингапур – город, остров и государство
06 февраля 2011 13:11

Сингапур – город, остров и государство

21 января 2011 17:48

Раньше на месте Праги (Чехия) было дно моря, а еще раньше сюда упал огромный метеорит

17 января 2011 15:53

Гробницу Тутанхамона закроют для туристов