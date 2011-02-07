Нясвіжскі замак плануюць поўнасцю адкрыць для наведвальнікаў ужо ў ліпені

Сингапур – город, остров и государство

Говорят, что в Сингапур нет смысла ехать целенаправленно, в него лишь лучше заглянуть по дороге в Индонезию или в Австралию. А еще поговаривают, что в Сингапуре больше трех дней и делать-то нечего. Так ли это? Отправляемся в Сингапур с трехдневной остановкой.