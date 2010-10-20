Новая гостиница откроется в Минске на улице Интернациональной

Яркое и запоминающееся название этой гостиницы - «Гарни» - решено вернуть Минску. Через пару лет на улице Интернациональной откроется отель под названием «Гарни». Этот объект входит в список историко-культурного наследия Республики Беларусь. Согласно архивным документам, каменный трехэтажный дом с мезонинами был построен в конце XIX века.





До революции здесь располагались меблированные комнаты. За более чем столетнюю историю в этом доме успело остановиться много организаций и людей. В годы Второй мировой войны здание практически не пострадало. А вот его внешний облик, наоборот, много раз менялся до неузнаваемости. Наиболее радикально – во время ремонта в 60-е годы прошлого века.





Тогда была заложена первая въездная арка, одна из дверей превратилась в окно, исчезли балконы и часть первоначального декора.





Александр Кропотов, директор Центра по регенерации историко-культурных ландшафтов и территорий:

В настоящее время нами разработан проект, который возвращает все архитектурные особенности этого здания. Здание очень интересно, в стиле эклектики, декорированные фасады, но, конечно, с современной начинкой. Появляются лифты, различные оборудования, номера оснащены всеми удобствами. К тому надстраивается мансарда. Мансарда там была исторически, но не такая большая.





Вернуть зданию было великолепие – не просто громкие слова. Основываясь на старинных фотографиях, реставраторы полностью восстановят облик гостиницы. Даже ее цвет будет таким как 100 лет назад.





На первом этаже здания откроется уютный ресторан, интерьеры номеров гостиницы, внутреннее убранство и мебель будут в стиле XIX века.

Александр Кропотов, директор Центра по регенерации историко-культурных ландшафтов и территорий:

При обследовании здания мы обнаружили где-то остатки лепнины, на чердаке были найдены исторические двери (лежали просто в хламе мусора), мы их восстановили. Все будет стилизовано под конец XIX века.





Чтобы не уменьшать в гостинице количество номеров, а их будет около 70, все технические помещения решено расположить в подвале. Завершить реконструкцию планируется в октябре 2011. А в 2012 она уже распахнет свои двери. Планируется присвоить гостинице категорию 3 звезды. Однако по обеспеченности номеров она потянет на все 4. Гостиница входит в программу обеспечения Минска гостиницами к Чемпионату мира по хоккею 2014 года.

В прошлых веках Минск был весьма популярен у иностранцев. К 1913 году в Минске было открыто около 30 гостинец, а проживало чуть более 100 000 человек. Меблированные комнаты Гарни считались одними из лучших в Минске. Размещался отель в самом центре города: на пересечении улиц Захарьевской и Богадельной (современный проспект Независимости и Комсомольская).