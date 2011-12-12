Несвиж стал культурной столицей Беларуси 2012 года

Новости Беларуси, Несвиж. Эстафету райцентр принял от Гомеля.

Одной из главных концертных площадок станет дворец Радзивиллов. Немало гостей, в том числе и зарубежных соберут фестиваль «Музы Несвижа», оперные и балетные вечера под дворцовыми сводами. В 2012 году также полностью откроется для посетителей отреставрированный музейный комплекс.

Старт акции «Культурная столица Беларуси» дан в 2010-м. Она позволяет жителям всех городов и регионов республики ознакомиться с лучшими достижениями национальных традиций. А первой культурной столицей страны стал Полоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.