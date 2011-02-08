Недалеко от Сеула (Южная Корея) есть Город Будущего, который опережает современность на пару десятилетий

В наши дни Сеул – столица и самый большой город Южной Кореи. Если считать с пригородами и городами-спутниками, его население приближается к 20 миллионам человек. Предназначение главной улицы города Сеул то же, что и у московского Арбата – быть местом, собирающим творческую молодежь, и где с таким удовольствием гуляют и сами сеульцы и, конечно, в первую очередь, гости столицы. Здесь множество ресторанчиков и кафе, как европейской, так и национальной корейской кухни. А также самая плотная в Стране утреней свежести концентрация сувенирных лавок. Что касается метро, то в Сеуле не просто платишь за вход, а потом едешь, куда вздумается. Здесь принято оплачивать определенный маршрут. Стоимость поездки, соответственно, зависит от протяженности пути. В сеульском метро более 300 км путей и порядка 200 станций. Которые, в сравнении, например, с московским метрополитеном, слегка скучноваты, но зато очень комфортные.

В центре Сеула находится затянутая в гранит, совсем небольшая река. Корейцы очень изобретательны, они все время что-нибудь переделывают и улучшают. Возьмем, например, ручей, который протекал в самом центре города. Во время активной борьбы с пробками в городе его закатали в асфальт, чтобы расширить автомагистраль. Но когда выяснилось, что пробки все таки победили, то этот ручей раскопали обратно, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». В Сеуле старинные здания, в том числе и дворцовые комплексы, тут и там вкраплены в современные районы города. Императорский дворец Чхангенгун как раз такое место. Мировой шедевр деревянного зодчества в реальности действует подобно машине времени. Вроде находишься в самом центре многомиллионного, суперсовременного мегаполиса, а стоит лишь переступить порог главных ворот дворца – и полное впечатление, что каким-то волшебным способом перенесся на несколько столетий назад. Ворота старинного буддистского монастыря также открыты для всех. В нем даже запросто можно остановиться и пожить. Совершенно бесплатно. От суток до нескольких лет или даже десятилетий. Вот только для этого, хотя бы на время, нужно стать буддийским монахом. А значит, соблюдать все правила, принятые в монастыре. Для того чтобы пожить монашеской жизнью сюда приезжают люди из разных уголков планеты. Монастырская трапеза, естественно, не богата. В том смысле, что в ней нет белков животного происхождения: мяса или рыбы. Зато сами порции вполне внушительные. Кстати, каждый монах или гость монастыря после еды сам моет за собой посуду. Впрочем, в отличие от роскошных сеульских отелей и постель стелет самостоятельно. Прямо на полу. Отбой – строго по расписанию в 21.00 нужно уже крепко спать.

Где в Сеуле остановиться? С этим все просто. Традиции и многолетний опыт в Азии чтят чуть ли не как самую большую ценность. Если в столь привычных нам Египте или Турции к выбору отеля нужно подходить весьма тщательно, к тому же в этих и других стран старея, отель становится очевидно хуже, то в Южной Кореи наоборот. Здесь отели подобны хорошим винам: чем почтеннее возраст, тем больше удовольствия получаешь. К тому же, в стране утреней свежести невероятно сильна конкуренция. Каждая гостиница старается придумать что-то оригинальное, лишь бы выделиться и угодить клиенту. Неподалеку от Сеула чуть больше года назад стали происходить чудеса. В том месте, где некогда было море, сначала появилась суша, а затем – буквально на глазах стал расти город. И не просто город, а город Будущего. Кстати, это его официальное название, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».