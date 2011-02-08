Недалеко от Сеула (Южная Корея) есть Город Будущего, который опережает современность на пару десятилетий
В наши дни Сеул – столица и самый большой город Южной Кореи. Если считать с пригородами и городами-спутниками, его население приближается к 20 миллионам человек. Предназначение главной улицы города Сеул то же, что и у московского Арбата – быть местом, собирающим творческую молодежь, и где с таким удовольствием гуляют и сами сеульцы и, конечно, в первую очередь, гости столицы.
Здесь множество ресторанчиков и кафе, как европейской, так и национальной корейской кухни. А также самая плотная в Стране утреней свежести концентрация сувенирных лавок.
Что касается метро, то в Сеуле не просто платишь за вход, а потом едешь, куда вздумается. Здесь принято оплачивать определенный маршрут. Стоимость поездки, соответственно, зависит от протяженности пути. В сеульском метро более 300 км путей и порядка 200 станций. Которые, в сравнении, например, с московским метрополитеном, слегка скучноваты, но зато очень комфортные.
В центре Сеула находится затянутая в гранит, совсем небольшая река. Корейцы очень изобретательны, они все время что-нибудь переделывают и улучшают. Возьмем, например, ручей, который протекал в самом центре города. Во время активной борьбы с пробками в городе его закатали в асфальт, чтобы расширить автомагистраль. Но когда выяснилось, что пробки все таки победили, то этот ручей раскопали обратно, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
В Сеуле старинные здания, в том числе и дворцовые комплексы, тут и там вкраплены в современные районы города. Императорский дворец Чхангенгун как раз такое место. Мировой шедевр деревянного зодчества в реальности действует подобно машине времени. Вроде находишься в самом центре многомиллионного, суперсовременного мегаполиса, а стоит лишь переступить порог главных ворот дворца – и полное впечатление, что каким-то волшебным способом перенесся на несколько столетий назад.
Ворота старинного буддистского монастыря также открыты для всех. В нем даже запросто можно остановиться и пожить. Совершенно бесплатно. От суток до нескольких лет или даже десятилетий. Вот только для этого, хотя бы на время, нужно стать буддийским монахом. А значит, соблюдать все правила, принятые в монастыре. Для того чтобы пожить монашеской жизнью сюда приезжают люди из разных уголков планеты. Монастырская трапеза, естественно, не богата. В том смысле, что в ней нет белков животного происхождения: мяса или рыбы. Зато сами порции вполне внушительные. Кстати, каждый монах или гость монастыря после еды сам моет за собой посуду. Впрочем, в отличие от роскошных сеульских отелей и постель стелет самостоятельно. Прямо на полу. Отбой – строго по расписанию в 21.00 нужно уже крепко спать.
Где в Сеуле остановиться? С этим все просто. Традиции и многолетний опыт в Азии чтят чуть ли не как самую большую ценность. Если в столь привычных нам Египте или Турции к выбору отеля нужно подходить весьма тщательно, к тому же в этих и других стран старея, отель становится очевидно хуже, то в Южной Кореи наоборот. Здесь отели подобны хорошим винам: чем почтеннее возраст, тем больше удовольствия получаешь. К тому же, в стране утреней свежести невероятно сильна конкуренция. Каждая гостиница старается придумать что-то оригинальное, лишь бы выделиться и угодить клиенту.
Неподалеку от Сеула чуть больше года назад стали происходить чудеса. В том месте, где некогда было море, сначала появилась суша, а затем – буквально на глазах стал расти город. И не просто город, а город Будущего. Кстати, это его официальное название, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
Идея города очень проста. Заглянув на пару тройку десятилетий вперед, создать это самое будущее. Дать возможность ныне живущим опробовать все прелести технологии завтрашнего дня на себе уже сейчас. Город Будущего – это не просто выставка достижений народного хозяйства на корейский лад. Все, что в нем находится, вовсе не мертвые экспонаты, а настоящие, взятые из реальной повседневной жизни. Полезные в быту или, напротив, созданные исключительно ради забавы разумные механизмы.
Южная Корея, в своем безудержном стремлении удивить мир, сама так сильно увлекается высокотехнологичными новинками, что незамедлительно внедряет их в жизнь. Стирая тонкую грань между настоящим и будущим. Это впечатляет каждого путешественника, посетившего страну утреней свежести.