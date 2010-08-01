Нарочанский край нужно сделать территорией отдыха мирового уровня

Об этом заявил Александр Лукашенко, на неделе посещая акваторию самого крупного озера страны. У настоящей жемчужины белорусской природы пока нет достойной оправы. Из-за недоразвитой инфраструктуры страна теряет «живые» деньги. Чем выше планку возьмет белорусская туриндустрия, тем больше денег заработает страна.

Живописные берега Нарочи. Самые заядлые туристы со всего света синеокий край если не видели своими глазами, то, как минимум, о нем наслышаны. Привлекает здесь и уникальная природа, и чистая вода в озере. Впрочем, отличная место для того, чтобы отвести душу и охотникам, и рыбакам. На этом, по мнению опытных охотников за отдыхом пожалуй всё. Ведь искушенным заморскими курортами гостям нужна и соответствующая инфраструктура. Пятизвездочные отели, рестораны, аквапарк, любителям виндсёрфинга — пункт проката и яхт-клуб.

Почти всё это, конечно, было, но до Второй мировой войны. Тогдашние состоятельные инвесторы построили на берегу озера, возле деревни Купа, которую сейчас именуют поселком Нарочь, частные виллы, пристани для парусных лодок и яхт-клуб. Однако, во время войны все эти объекты были разрушены. Свои лодочные станции и сейчас имеются. У каждого санатория – свой пункт проката. Например, в одном из них на полсотни отдыхающих всего один катамаран.

Сергей Васюкевич, матрос-спасатель:

Пять катамаранов у нас. Бывают дни, что даже очередь занимают.

Галина Горохова, отдыхающая из Москвы:

На воде что-то могли бы устроить интересное. По южному типу, все-таки зона отдыха. Тыркнулись в одно кафе – закрыто, тыркнулись в другое — закрыто. Даже кафе ни одного нет, а это тоже было бы неплохо.

Впрочем, индустрия развлечений здесь — слабое место. Если для тех «кому за...» предусмотрены и творческие вечера, и дискотеки под аккомпанемент баяна, то молодежи на курорте деться некуда. 16-летний Александр приехал на отдых с отцом. За неделю друзей-сверстников так и не встретил.

Александр Казаченко, отдыхающий:

Молодежи очень мало, больше зрелых людей. Хотелось бы, чтобы дискотека была, музыка нормальная. Мне максимум недели хватает, а потом уже скучаешь. Надо развлечение какое-то.

Кинотеатр мог бы стать одним из таких развлечений, но последнего зрителя видел 15 лет назад. Видеоцентр сейчас пытаются реинкарнировать, и превратить в нынче модный спа-центр, вместе с отелем и парковкой. Казалось бы, и такая идея хороша. Но инвесторов едва не спугнула бюрократическая волокита.

Сергей Железняк, начальник управления Комитета государственного контроля по Минской области:

Инвесторы нам дали понять, что эти документы очень тяжело собрать. И никто не шел навстречу. Насколько я понимаю, инвесторы уже опустили руки. Потому что им было тяжело с этим бороться.

Столько же длится эпистолярная волокита и у другого предпринимателя. Это здание, в котором раньше находился магазин, — закрыли. Заинтересованный инвестор перспективную площадь выкупил еще два года назад. Оказалось, начать строительство нельзя из-за недостающих четырех соток, необходимых для прокладки коммуникаций. Исполком, экологи, землеустроительная служба, затем опять исполком... Найти конечную точку бюрократической окружности помог лишь госконтроль.

Сергей Железняк, начальник управления Комитета государственного контроля по Минской области:

Стараемся принимать меры, чтобы не было никаких бюрократических проволочек. Пусть инвесторы вкладывают деньги. Это все-таки Нарочанский регион, озеро Нарочь — это достопримечательность Беларуси.

Каждой достопримечательности да по соответствующей инфраструктуре, сетуют самые щепетильные туристы. Ксения (лицо девушка просила не показывать) на курорте впервые. О том, что в отпуске придется мечтать о ремонте, даже не предполагала.

Ксения:

Меня предупредили, что не очень хорошие условия. Если приходить сюда только ночевать вечером, то достаточно. Но по нашему времени, конечно, условия не очень.

А таких отелей здесь немало. Некоторые гостиницы затеяли-таки ремонт, но в разгар курортного сезона. В одной из них жителям восьмого этажа приходится наслаждаться звуком дрели.

В период, когда градус за окном, практически равен температуре тела жители этой гостиницы остаются и без бассейна. Опять же в разгар не только сезона, но и жары, в гостиничном оазисе ремонт.

Впрочем, новый отель престижного класса мог бы появиться и в центре поселка. В планах инвестора, возвести здесь гостиницу в 10 этажей, бары, рестораны, и бассейны. Но мечты к лету канули в лету. Практически на финише согласования проекта оказалось: строить здесь нельзя.

Валерий Люштык, заместитель генерального директора по научной работе Национального парка «Нарочанский»:

К сожалению, вышло недоразумение. Эта площадка не может быть использована для строительства, потому что здесь проходит центральный коллектор теплосети курортного поселка.

Учитывая вышесказанное, напрашивается вывод. Если наш белорусский инвестор, то ли благодаря национальному менталитету, то ли своему упорству, готов преодолеть бюрократический барьер, то иностранному бизнесмену такое препятствие в виде стопки бумаг вряд ли под силу.

Проблемой озерного края на неделе заинтересовался и Президент Беларуси. Вторая жизнь санатория «Спутник» началась четыре года назад, когда здесь провели масштабную реконструкцию. Если смотреть фотографии – до и после модернизации — то создается впечатление, что на снимках – две разные здравницы. «Спутник» сейчас принадлежит «Беларусбанку», который не скупится на инвестиции. На одно только оборудование потратили 6 миллиардов рублей. Для комфорта отдыхающих даже закупили аппараты, которые избавляют территорию санатория от комаров.

Ираида Янкина, отдыхающая из Минска:

Мы третий год здесь отдыхаем. Обстановка очень хорошая, доброжелательная атмосфера.

Тем не менее «Спутник» работает в убыток, потому что все заработанные деньги идут на выплаты кредитов, потраченных на реновацию. Исправить ситуацию должно возведение второго корпуса, который наполовину увеличит вместимость санатория. Здесь одновременно смогут отдыхать 266 человек.

Александр Лукашенко:

За следующую пятилетку мы преобразим курортные зоны. Не только, потому что мы альтруисты и только хотим поправить ваше здоровье. Это, конечно, главное, но мы и заработаем здесь хорошие деньги, чтобы не вбрасывать бешеные деньги сюда из бюджета. Частники сюда тоже приходят, кого-то мы заставляем, наклоняем: на рынке работаете — идите, вложитесь.

Кстати, одну из таких строительных площадок, где в скором времени появится центр водных развлечений, на неделе продемонстрировали главе государства. К слову, объект будет возведен именно за счет частных инвестиций. Здесь ничего лишнего — все только для отдыха. И главный оздоравливающий фактор – сама природа, а не дорогостоящее оборудование. Вообще, у предпринимателей есть целый пакет проектов, Которые смогут значительно изменить имидж Нарочанского курорта. Здесь и деревянные виллы в стиле XIX века, рестораны, спа-центры и отели.

Такие проекты пока в будущем. А пока Нарочанский озерный край остается жемчужиной без оправы. Уникальные ландшафты, запасы минеральных вод, сосновые леса и мягкий климат могли бы привлекать гораздо больше туристов, и белорусских, и зарубежных. По поручению главы государства разработан проект новой программы развития курортной зоны Нарочанского региона. Она рассчитана на пять лет.

Александр Лукашенко:

Мы упускаем «живые» деньги, потому что нет нормальной инфраструктуры: недостаточное развитие туристической индустрии, торговли, бытового обслуживания, различных сфер сервиса. Это лишь малая часть проблем Нарочанского региона, и нам надо решить их безотлагательно, решительно и в течение 2-3 лет, хоть и мы рассчитываем программу на пять лет. В некоторых странах туризм формирует до половины бюджета. Мы это можем сделать.

Говоря об этом уникальном регионе, Президент обратил внимание, что основное бремя финансирования новой госпрограммы ляжет на республиканский и местный бюджеты. Поэтому изыскивать новые финансовые источники – главная задача. А привлечь инвесторов планируют при помощи налоговых преференций.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Не будут уплачивать налог на прибыль, земельный налог, налог на недвижимость, арендную плату за земельные участки. Не будут производить отчисления в инновационный фонд Миноблисполкома и Минстройархитектуры. Речь идет о том, чтобы создать экономические условия для того, чтобы инвесторы имели интерес к реализации предложенных проектов.

Впрочем, дискуссия получилась оживленной. Дольше всего обсуждали вопрос, касающийся самого озера. Как известно, одна из проблем Нарочи – церкариоз. Он свойственен неглубоким водоемам. Обсуждали все: и обустройство нарочанских, заповедных мест и разработку новых туристических маршрутов — познавательных, исторических, литературных и с национальным колоритом. Глава государства в целом программу принял, предложил лишь немного доработать. Потратить планируется 430 миллиардов рублей, львиная доля – частные инвестиции.

Александр Лукашенко:

Я требую, чтобы к концу этого года все хозяева своих санаториев, профилакториев, гостиниц, домов отдыха навели здесь идеальный порядок. Борис Васильевич (Б.В. Батура, председатель Минского облисполкома – прим. ред.), это Ваша задача, Вы мне доложите по исполнению этого поручения.

Здесь же на Нарочи находится и детский курорт номер один – «Зубренок». Кстати, по площади молодежная Мекка отдыха практически, как государство Ватикан – около 80 гектаров. А с прошлого года лагерь имеет статус Национального детского центра.

Сегодня на территории лагеря отдыхает около тысячи детей из Беларуси, России и Латвии. Во время визита глава государства принял участие в традиционной игре «Зубренка» – «Патриоте». Одним из этапов состязания стала сборка автоматов. Президент поддержал одну из команд.

К слову, «Зубренок» сегодня – показательный пример для других туристических комплексов побережья. На территории — развлечения на любой вкус. Есть здесь и бассейн, и теннисный корт, и даже собственный зоопарк.

Впрочем, пока на туристической ниве прибыльный урожай только в планах, на ниве сельскохозяйственной — уже наполовину собран. Аграрии преодолели пятидесятипроцентный рубеж. К слову, уборочная кампания находится под личным контролем главы государства. Эта рабочая поездка не стала исключением.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Что больше всего настораживает: южные районы не добирают урожайности — там не было дождей, засушило. В остальном же практически все отлажено, все заведено на то, чтобы как можно быстрее убрать урожай. Мы можем намолачивать 120 тысяч тонн в сутки. Сегодня задача — выйти за 100 тысяч тонн.

На следующей неделе глава государства продолжит инспектировать регионы.