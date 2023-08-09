На сап-борде можно даже заниматься йогой. Узнали, насколько сложно научиться кататься на доске

Добро пожаловать на голден бич. Песочек на пляже Вехнедвинска – как с турецких берегов. За идеальным загаром и сочным летом сюда! Настраиваемся на волну Западной Двины и пробуем на вкус сап-борд – это что гребля стоя. В городе можно взять сап на прокат. Час покатушек обойдется по цене стаканчика кофе, а эмоций будет через край, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

– Вот это ваша высота.

– Это мой размерчик.

– В принципе, можно немножко погрести. Чувство полета, отличная разминка и прилив сил прямо по курсу. Главное – держать баланс. Разогнаться можно до 12 километров. Поехали!

– Мы сейчас видим, как красиво парит эта группа в полосатых купальниках над Двиной. Откуда это вообще пришло к нам?

– Это Гавайи. Давно, это еще американская тема.

– Насколько это трудно? Белорусский Тадж-Махал. Рассказываем интересные факты о храме в Сарье – готическом замке Витебщины (подробности).

Виктор Клец, инструктор по sup-борду:

Изначально нужно не бояться воды. У некоторых есть боязнь глубины, у каждого свои аквафобии. В принципе, на стандартную доску там 10-6 фунтов, 12-6 фунтов, широкую, туристическую – это не очень-то и тяжело. Буквально за полчаса-час можно стать. Самое главное, когда идешь по волне, – никогда не выставлять сап боком, потому что очень легко опрокинуть сап-борд.

– А можно просто прилечь на сап-борд и плыть, наслаждаться?

– Да, на сапе можно занимаются йогой, ты можешь спокойно в любом месте остановиться, слезть, достать чаек прямо посреди реки.

Нептун стайл. Воспарить можно также над реками Дрисса, Свольна, Сарьянка. Правда, у последней крутой нрав, ее оценят опытные ребята. Приятным бонусом станет встреча с белыми и серыми цаплями, оленями и косулями, которые приходят на водопой. Экстрим-походы возможны даже зимой. Было бы желание.

Виктор Клец:

Последний раз был интересный, но сложный маршрут из Новополоцка 70 километров до этого пляжа. Два дня по 12 часов. Проверка своей силы воли.

Очень полюбили «Фонтанка-сап», в Петербурге проводится ежегодно 5 августа фестиваль – это карнавал на воде по каналам Питера. Больше 30 мостов проходим, каждый одевается в какой хочет костюм. Девять километров по каналам идешь. Сапы – это здорово, активный образ жизни. Набережную и парк местные любовно окрестили Диснейлэндом. Яркие детские площадки, оригинальные композиции, тренажеры. Заниматься спортом на природе – одно удовольствие. А главное – все активности доступны для туристов.